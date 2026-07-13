XRP’de 1,15 dolar direnci aşılmazsa 1 dolar riski artıyor

XRP, kısa vadeli teknik görünümde zayıflayan bir tablo sergiliyor. Fiyatın yükselen kanalın altına sarkması, alıcıların mevcut desteği koruyamaması halinde 1,00 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Buna karşın bazı göstergeler, satış baskısının hız kesmesi durumunda tepki alımının da mümkün olabileceğini gösteriyor.

Teknik eşikler öne çıkıyor

XRP, 12 Temmuz 2026 itibarıyla 1,09 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 997,07 milyon dolar, piyasa değeri ise 68,30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki yüzde 1,18’lik gerileme, piyasadaki satış baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor.

ChartNerd, dört saatlik grafikte XRP’nin yükselen kanalın altına indiğini ve şu anda kritik yükselen destek çizgisini test ettiğini belirtiyor. Teknik analizde bu tür destek bölgeleri, kısa vadeli yön açısından yakından izleniyor. Destek korunamazsa fiyatın psikolojik açıdan önemli görülen 1,00 dolar seviyesine çekilmesi ihtimali güçlenebilir.

XRP’nin mevcut desteğin üzerinde kalması ve 1,15 dolar direncini yeniden aşması halinde, düşüş senaryosu zayıflayabilir ve tepki yükselişi başlayabilir.

Göstergeler karışık sinyal veriyor

Fiyattaki son geri çekilmeye rağmen teknik göstergeler tamamen tek yönlü bir görünüm sunmuyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, 44,41 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 44,85 olarak ölçülüyor. RSI’nin 50 eşiğinin altında kalması, alım iştahının halen sınırlı olduğuna işaret ediyor. Yine de önceki seanslara kıyasla satış baskısında kısmi bir yavaşlama görülüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek trendin güçlenip güçlenmediğine dair sinyal üretir.

MACD tarafında ise daha dengeli bir tablo öne çıkıyor. MACD çizgisi eksi 0,01474 seviyesinde kalırken, sinyal çizgisinin eksi 0,02026 üzerinde bulunuyor. Histogramın 0,00552 olması, yükseliş yönlü momentumu tamamen ortadan kaldırmıyor; ancak bu ivmenin zayıflamaya başladığını düşündürüyor. Alıcıların bu kesişimi koruması, olası toparlanma açısından önemli görülüyor.

Yakın vadede izlenecek seviyeler

Teknik verilerin birlikte değerlendirilmesi, XRP’de denge arayışının sürdüğünü gösteriyor. Daha kalıcı bir toparlanma için yalnızca satış baskısının azalması yeterli görülmüyor. Bunun yanında alım gücünün belirgin şekilde artması ve fiyatın yeniden direnç seviyelerinin üzerine taşınması gerekiyor.

Bu nedenle önümüzdeki işlemler, XRP’nin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir. Alıcıların mevcut yükselen trend çizgisini savunması ve fiyatı 1,15 doların üzerine taşıması durumunda toparlanma alanı açılabilir. Aksi halde desteğin kırılması, 1,00 dolar çevresinde talebin yeniden sınanmasına yol açabilir.

MACD göstergesindeki pozitif kesişim korunursa, XRP’de yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanma ihtimali masada kalacak.