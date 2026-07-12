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BITCOIN (BTC)

Strategy’nin Bitcoin satış sinyali piyasada belirsizliği artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, Bitcoin satışına açık yeni yaklaşımıyla piyasada belirsizliği artırdı.
  • 📉 Şirket bu ay 216 milyon dolarlık satış yaptı ve toplam varlığı 843.775 Bitcoin'e indi.
  • 💬 Standard Chartered, daha net mesajların $BTC üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söylüyor.
  • 📊 MSTR hissesi Temmuz 2025'teki zirvesinden sonra yüzde 70'ten fazla geriledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Strategy’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, pazar günü sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saylor, Saylortracker verileriyle birlikte yayımladığı grafikte, “Turuncu noktalar hikayenin yalnızca bir bölümünü anlatıyor” ifadesini kullandı. Saylor’ın benzer paylaşımlarının ardından şirketin Bitcoin alımlarını genellikle ertesi gün duyurması, bu mesajın da piyasada yeni bir sinyal olarak değerlendirilmesine yol açtı.

İçindekiler
1 Bitcoin stratejisinde yeni dönem
2 Standard Chartered daha net iletişim bekliyor
3 Hisselerde baskı sürüyor

Bitcoin stratejisinde yeni dönem

Dijital varlık hazinesi alanında en büyük şirketlerden biri olan ve yüklü Bitcoin varlığıyla öne çıkan Strategy, son haftalarda uzun süredir benimsediği “Bitcoin asla satılmaz” yaklaşımından uzaklaştı. Şirket, temettü ödemelerini finanse etmek ve nakit rezervlerini desteklemek için gerektiğinde Bitcoin satışına açık olduğunu gösterdi.

Strategy, 6 Temmuz tarihli ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bildirimine göre ayın başında 216 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Bu işlemle şirketin toplam Bitcoin varlığı 843.775 adede geriledi. Birkaç gün önce açıklanan sermaye çerçevesi de Bitcoin satışlarının, STRC imtiyazlı hissesi sahiplerine yapılacak temettü ödemelerinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Şirket ayrıca STRC için yıllık temettü oranını yüzde 12’ye yükseltti ve ABD doları rezervinin 2,55 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Michael Saylor, son paylaşımında “Turuncu noktalar hikayenin yalnızca bir bölümünü anlatıyor” ifadesiyle yeni sinyal verdi.

Standard Chartered daha net iletişim bekliyor

Standard Chartered dijital varlık araştırma birimi küresel başkanı Geoff Kendrick, Strategy’nin son adımlarının ve Michael Saylor’ın bu adımları duyurma biçiminin kısa vadede Bitcoin görünümünü bulanıklaştırdığını belirtiyor. Kendrick’e göre şirketin yeni stratejisinin piyasaya daha açık anlatılması, toplu satış endişelerini azaltabilir ve bu da Bitcoin fiyatına destek sağlayabilir.

Geoff Kendrick, Strategy’nin yeni yaklaşımının etkili biçimde anlatılmasının piyasaya güven verebileceğini, böylece geniş çaplı Bitcoin satışlarının düşük ihtimal olarak görülebileceğini vurguluyor.

Kendrick, şirketin yıllarca sürdürdüğü “asla satma” yaklaşımının, elindeki büyük Bitcoin varlığının nasıl kullanılabileceğine dair algıyı sınırladığını ifade ediyor. Ona göre Strategy son aylarda iletişim dilini değiştirmeye başladı; şirket iki kez Bitcoin sattı ve yakın dönemde bir Bitcoin gelirleştirme programı açıkladı. Buna karşın Kendrick, bu piyasa sinyallerinin zamanla daha net hale gelmesini bekliyor. Banka, yıl sonu için 100.000 dolarlık Bitcoin tahminini koruyor.

Hisselerde baskı sürüyor

Şirketin son 12 aydaki performansı yatırımcıları zorladı. STRC imtiyazlı hisseleri 100 dolar seviyesinde kalacak şekilde yapılandırılmıştı, ancak bu hisseler geçen ay ihraçtan bu yana en düşük seviyesine indi. MSTR koduyla işlem gören adi hisseler ise Temmuz 2025’ten bu yana değerinin yüzde 70’ten fazlasını kaybetti. Hisse cuma gününü 94,64 dolardan kapatırken, son 52 haftanın zirvesi 457,22 dolar seviyesindeydi.

Şirketin 30 Temmuz’da ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Analistlerin ortalama beklentisi hisse başına 4,28 dolar seviyesinde bulunuyor. Son sekiz çeyreğin altısında sonuçlar tahminlerin altında kalırken, 2026’nın ilk çeyreğinde negatif sürpriz oranı yüzde 33,76 oldu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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