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Bitcoin (BTC) fiyatı, olumlu ve olumsuz haberlerin oluşturduğu haber karmaşası arasında 31.000 dolarda tutunmak için sert bir mücadele verse de henüz beklenen yüksek hacimli günler gelmemiş gibi gözüküyor. Lider kripto para birimi için 30.000 dolar üzerinde kalınması çok önemli bir sinyal olsa da 40.000 dolar ve 50.000 dolar gibi hedefler hala çok uzak gözüküyor. Binance kripto para borsasının CEO’su Changpeng Zhao ise yaptığı yeni bir açıklamada BTC için beklenen boğa koşusu tarihini verdi.

CZ: Bitcoin Boğası İçin Tarih 2025

Changpeng Zhao, 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde çok farklı soruları yanıtladı. CZ, özellikle BlackRock‘ın kripto para sektörüne girişine yönelik açıklamalarda bulundu ve borsanın regülatörler ile olan savaşının son gelişmelerini anlattı. CZ, BTC fiyatının tarihsel olarak her zaman dört yıllık dönemlere sahip olduğunu ve her dört yılda bir ralli geldiğini aktardı. Ünlü isme göre bu durum değişmeden devam edecek.

Geleceği göremeyeceğini itiraf eden Zhao, yine de 2024 yılındaki BTC blok ödülü yarılanması sonrasındaki 2025 yılında boğa bekliyor. CZ, 2025 için boğa yılı umutlarını artırdığını belirtip şunu vurguladı:

“Bitcoin yarılanması sonrasındaki yıl genellikle boğa yılıdır.”

BlackRock, BTC İçin Yararlı

BlackRock’ın Bitcoin ETF dünyasına girişi hakkında endişeli olup olmadığı sorulan CZ, bunun sektör için çok olumlu olduğunu ve kendisinin de bu yönde düşündüğünü aktardı. Zhao, BlackRock’ın özellikle Binance gibi dev borsaların BTC hacmindeki payını yiyebileceği söylentisine de cevap verdi. Ünlü CEO, BlackRock’a kaybedilecek müşteri kitlesinin çok minimal olduğunu aktardı.

Bitcoin’in sıradaki blok ödülü yarılanmsının çok farklı olacağını ve kurumsal ilginin rekor kıracağını belirten CZ, bunun aslında diğerlerinden daha şiddetli bir ralli ile sonuçlanabileceğini ima etti. Zhao’nun bu açıklaması ise BTC’nin sıradaki rallisinde yeni bir fiyat rekoru kırma beklentilerini artırıyor ve yatırımcıları sabırsızlaştırıyor. BTC fiyatı 69.000 dolar rekoru sonrasında bunun üzerine çıkamadı ve daha önceki rekorunu da aslında son blok ödülü yarılanması ile kırmıştı. Bu da CZ’nin BTC fiyatı hakkındaki tahminlerini şimdiden doğrular bir niteliğe sahip.