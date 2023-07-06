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  •   Bloomberg Analistlerinden Bitcoin İçin Büyük İddia! 25 Trilyon Dolar Önümüzdeki Hafta BTC İçin Toplanacak!

Bloomberg Analistlerinden Bitcoin İçin Büyük İddia! 25 Trilyon Dolar Önümüzdeki Hafta BTC İçin Toplanacak!

Özet

  • İddiaya göre BlackRock ve diğer spot Bitcoin ETF başvuru sahipleri önümüzdeki hafta SEC yetkilileriyle bir araya gelecekler.
  • Toplantıda spot Bitcoin ETF'siyle ilgili ihtimallerin ve gereken kural değişikliklerin görüşülmesi bekleniyor.
  • Gündeminin spot Bitcoin ETF'si olacak olmasından dolayı toplantının kripto para dünyası için önemi büyük.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:33
6 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg ETF analistlerinin iddiasına göre yönetimi altındaki toplam varlığın 25 trilyon doları aştığı tahmin edilen BlackRock, Fidelity Investments ve diğer spot Bitcoin ETF’si başvuru sahipleri önümüzdeki hafta düzenlenmesi planlanan bir toplantıda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilileri ile bir araya gelecekler. Toplantı iddiası, ABD’li düzenleyicinin talebi üzerine tüm spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapan şirketlerin, gözetim-paylaşım ortaklarından ve diğer gerekli ayrıntılardan bahsederek yeniden başvuru yapmalarının ardından geldi.

Devler Spot Bitcoin ETF’si İçin SEC Yetkilileriyle Bir Araya Gelecek

Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, güvenilir bir kaynaktan edindikleri bilgiye işaret ederek spot Bitcoin ETF başvuru sahiplerinin ABD’li düzenleyici kurum SEC yetkilileri ile önümüzdeki hafta düzenlenecek bir toplantıda bir araya geleceklerini bildirdiler. Balchunas, toplantıda spot Bitcoin ETF’sine ilişkin ihtimallerin ve kurallarda yapılması gereken değişikliklerin görüşüleceğine inandığını belirterek “Açık olmak gerekirse, bu iddianın doğru olduğunu yüzde 100 teyit etmek mümkün değil! Sadece resmi kaynaklardan gelen ilginç ya da faydalı bulduğumuz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz.” eklemesini yaptı.

SEC yetkililerinin yapılan resmi bir başvurunun ardından onay ya da ret kararı vermek ve bu konudaki tutumlarını netleştirmek için rutin olarak ETF başvuru sahipleriyle bir araya geldiği biliniyor. Başkan Gary Gensler yönetimindeki SEC, diğer benzer ETF’lere yeşil ışık yakarken sürekli olarak spot Bitcoin ETF’lerini geri çevirmesinden dolayı gündemi spot Bitcoin ETF’si olacak olan bu toplantı oldukça önemli olacak.

ABD’li düzenleyici kurum geçtiğimiz ay gelen Bitcoin ETF başvurularının ardından ilk kaldıraçlı Bitcoin vadeli işlem ETF’si olan Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF’sine yeşil ışık yakmış, bu SEC’in artık bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakacağına dönük spekülasyonlara neden olmuştu.

BlackRock CEO’su Larry Fink Bitcoin’e Övgüler Düzdü

BlackRock CEO’su Larry Fink, 5 Temmuz’da Fox Business’da birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Fink, kripto paranın, özellikle de Bitcoin’in (BTC) finansal sistemde devrim yaratabileceğine inandığını açıkladı.

Fink, kripto para ETF’si başvurularının kripto para piyasasının demokratikleştirmenin ve maliyetleri düşürerek daha ucuz hale getirmenin bir yolu olduğuna inanıyor. BlackRock CEO’sunun Bitcoin’e övgüler düzdüğü görülürken, ondan uluslararası bir varlık ve bir dijital altın olarak söz etmesi büyük ses getirdi.

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