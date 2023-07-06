Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!

10 Günde Yüzde 2.300 Yükseldi: Sıradaki PEPE, Bu Altcoin mi Olacak?

Özet

  • Kripto para sektörünün en yeni trendi, klon kripto paralar ve meme tokenlar olarak görülüyor
  • Özellikle Pepe 2.0, bütün sektörü kasıp kavuruyor.
  • Son 10 günde %2.300 artış elde eden meme token, ilgiyi üzerine çekti.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
12:00
6 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 31.000 dolar mücadelesi verirken bir sürpriz altcoin adeta bütün dirençleri kıra kıra ilerlemeye ve herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Birkaç ay önce görülen meme coin manyaklığını devam ettiren bu klon kripto para, aslında Pepe‘nin (PEPE) kopyası ve “yeni” versiyonu olarak tanıtıldı. Yaşadığı yükseliş ile de kesinlikle buna aday olduğunu gösterdi.

PEPE 2.0 Coin Gündemde

Kripto para sektörünün en yeni trendi, klon kripto paralar ve meme tokenlar olarak görülüyor. Özellikle Pepe 2.0, bütün sektörü kasıp kavuruyor ve elde ettiği hacim ile kesinlikle ön plana çıkmayı hak ediyor. Peki tam olarak ne oldu ve Pepe 2.0 böylesine dikkat çekmeye başladı? Pepe 2.0, henüz sadece geçen hafta piyasaya sürülse de elde ettiği likidite ve hacim ile inanılmaz dikkat çekti. Meme token son 10 gün içerisinde %2.338 yükseliş elde etti ve 0,0000001227 dolar seviyesine kadar geldi.

Klasik yeşil kurbağa figürü yerine altını temsil eden sarı kurbağa figürü ile ortaya çıkan PEPE 2.0, yükselişini hala sürdürüyor ve resmen hiç hız kesmiyor.  PEPE 2.0, son 24 saat içerisinde de hiç durmadan yükselmeye devam etti ve yeni bir sıfırı daha atma yolunda ilerledi. Son 24 saat içerisinde bile %35 yükseliş elde eden PEPE, Dogecoin, Shiba Inu ve asıl PEPE gibi kripto paralar düşüş yaşarken bunu gerçekleştirmesi ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

PEPE 2.0, Rekor Yükseliş Yakaladı

Şu an BOB ve FLOKI 2.0 gibi birçok klon kripto para olsa da PEPE 2.0 bunların en popüleri ve en çok kabul edileni. 36 milyon doların üzerinde ticari hacmi olan PEPE 2.0’nin aynı zamanda oldukça likit konumda olduğu da görülüyor. Peki bunu artık neler bekliyor? PEPE, daha önce böyle bir yükseliş yaşadığında borsa listelemeleri gelmiş ve fiyat tam olarak patlama yaşamıştı. Şimdi de PEPE 2.0 için borsa listelemeleri gelmeye başlarsa durum beklenenden çok daha hızlı değişebilir ve gelişebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Shiba Inu (SHIB) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Yenilikler Hazır!
Shiba Inu (SHIB) Geliştiricisinden Yatırımcılara Müjde! Yenilikler Hazır!
Yükseliş Öngörüleri Çıkan Ünlü İsim Dogecoin ve Pepe İle Bu 3 Altcoin İçin Ralli Açıklaması Yaptı!
Yükseliş Öngörüleri Çıkan Ünlü İsim Dogecoin ve Pepe İle Bu 3 Altcoin İçin Ralli Açıklaması Yaptı!
PEPE, FLOKI ve BOBO Yatırımcılarını İlgilendiren Büyük Tehdit: Balinalar, Meme Tokenların Peşinde!
PEPE, FLOKI ve BOBO Yatırımcılarını İlgilendiren Büyük Tehdit: Balinalar, Meme Tokenların Peşinde!
Kripto Para Dünyasının Yeni Üyesi Binance’de O Altcoin’den Stokladı: Trilyonlarcasını Aldı!
Kripto Para Dünyasının Yeni Üyesi Binance’de O Altcoin’den Stokladı: Trilyonlarcasını Aldı!
Pepe Coin’in Taklitçisi Altcoin Yeniden Roketledi! Yüzde 70’in Üzerinde Yükseldi!
Pepe Coin’in Taklitçisi Altcoin Yeniden Roketledi! Yüzde 70’in Üzerinde Yükseldi!
Yok Böyle Bir Liste! Bu 3 Altcoin Bir Altcoin Sezonunda 100x Yapabilir!
Yok Böyle Bir Liste! Bu 3 Altcoin Bir Altcoin Sezonunda 100x Yapabilir!
Bu Altcoin 24 Saatte Yüzde 1.000 Yükseldi – Sebep Ne?
Bu Altcoin 24 Saatte Yüzde 1.000 Yükseldi – Sebep Ne?
Shiba Inu (SHIB) İçin İki Katına Çıkış Gerçekleşti: SHIB Fiyatı da Bundan Etkilenecek mi?
Shiba Inu (SHIB) İçin İki Katına Çıkış Gerçekleşti: SHIB Fiyatı da Bundan Etkilenecek mi?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023