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Kripto para piyasasında mevcut olan çok çeşitli seçeneklerin ilgi çekici olduğu düşünülüyor. Portföyünüzü zaman zaman kesintisiz alım satım yoluyla canlandırabilir ve çeşitlendirmenin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu amaçla, en çok dikkat çeken kripto paralardan birinin DigiToads (TOADS) olduğu iddia ediliyor. Açıklamalara göre Ethereum tabanlı kripto para birimi, fayda merkezli, sağlam bir güvenlik mekanizmasına sahip ve DeFi özellikleriyle yüklü. Hibrit bir DeFi modeliyle, ekibin iddiasına göre portföyünüz için büyük bir büyüme sağlama potansiyeline sahip öncü bir kripto projesi olabilir. Bu nedenlerin muhtemelen birçok Pepecoin sahibinin DigiToads’a akın etmesinin de nedeni olduğu iddia ediliyor.

DigiToads: ERC-20 Altcoin

İddialara göre inovasyon destekli ve fayda merkezli tokenlarla ilgileniyorsanız, DigiToads göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenek olabilir. Kripto para birimi, üç kripto para biriminin – bir Web 3.0 oyunu, bir stake platformu ve bir meme coin – özelliklerini birleştiren ekonomik modeli nedeniyle çok dikkat çekiyor olabilir.

İddialara göre, DigiToads’un kullanıcılarına pasif gelir elde etmek için birden fazla fırsat sunabilmesi dikkat çekici olabilir. Dolayısıyla, ekibin açıklamasına göre DigiToads ile artık gelir elde etmek istiyorsanız, NFT’leri stake etme, token ticareti yapma, Web 3.0 oyunlarında token kazanma ve haftalık çekilişlere katılma arasında seçim yapabilirsiniz.

Platform, Ethereum ağının ERC-20 protokolü tarafından desteklenen TOADS adlı yerel bir tokena sahip. Token çeşitli işlem amaçları için kullanılmakta ve şu anda ön satışta mevcut. 10 ön satış aşamasından sekizi tamamlanan kripto para birimi ico, şimdiye kadar 5,8 milyon doların üzerinde fon topladı.

Yapılan açıklamalara göre TOADS tokenlerinin toplam stoku 585 milyon olarak sınırlandırıldı. DigiToads ekibi, token arzının platformu geliştirmek için nasıl kullanılacağına dair kapsamlı bir plan ortaya koydu. Örneğin, satış öncesi aşamalar aslanın token payını %69 oranında alır. Ardından, halka açık satışlar, proje lansmanları, likidite havuzunun korunması ve diğer çeşitli amaçlar için% 13 daha ayrılacak. Kalan TOADS token stoku, topluluğun büyümesi, yarışmaların düzenlenmesi, takım tokenleri ve ödüllerin dağıtılması için kullanılacak.

Açıklamalara göre DigiToads ekibi, her ay ticaretle ilgilenen topluluk üyelerinin cesaretlerini kanıtlamak zorunda kalacakları bir ticaret yarışması düzenleyecek. Bu yarışmaların kazananları, hazine boyutunu genişletmek için bir teşvik olarak kârın bir kısmını tutacaklar. Ayrıca, DigiToads ekibinin vesayeti altında eğitimi yönetmeyi de öğrenirler. Bu işte yetkin hale geldiklerinde, ekibe düzenli olarak görevde yardımcı olacaklardır. Kazanan her katılımcıya, kendileri için hazinenin bir kısmına uzaktan erişimin kilidini açan bir Platin Kurbağa verilir.

DigiToads ekibinin planları arasında TOADS Okulu adında bir düşünce kuruluşu açmak da yer alıyor. Bu sanal düşünce kuruluşunda, en az üç TOADS NFT’ye sahip olan topluluk üyeleri, kripto para birimleri hakkında bilgilendirici oturumlara katılabilecek ve bu dijital varlıklar hakkındaki bilgilerini artırabilecekler.

Pepe Coin Yorumu

Şu anda satın alınabilecek en iyi altcoinlerden biri olduğu iddia edilen Pepecoin, Matt Furie’nin ünlü karakteri ‘Kurbağa Pepe’den esinlenen önde gelen bir meme coin. Yerel tokenı PEPE bir değişim aracıdır ve platformdaki tüm işlemler için kullanılır. Bu token ile ilgili bir diğer faktör, getirilerinizi piyasa oynaklığına karşı koruyan deflasyonist karakteridir. Dahası, ‘vergisiz’ politikası sayesinde uygun fiyatlı bir seçenek olmasıdır. Kullanıcılar platformda herhangi bir işlem ücreti ödemek zorunda değildir. PEPE token’ın popülaritesi, fiyat rallisi ile paraleldir. Uzmanlar, iddialara göre genişleyen bir küresel sınırla, PEPE tokeninin şu an için yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşünüyor.

Sonuç

Pepecoin mi DigiToads mı? Bugün piyasada bulunan en iyi iki kripto yatırımı arasında seçim yapmak zor bir seçim. Pepecoin güvenilir bir kripto projesi olsa da, ekibin iddialı açıklamalarına göre çoğu analist daha yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle DigiToads’u seçiyor. DigiToads’un çok yönlü ekonomik çerçevesi, kullanıcılarının onunla birlikte büyümesini sağlarken uzun vadeli kazançlar elde etme kapasitesini artırıyor. Uzmanlar ayrıca iddialara göre TOADS tokeninin rekor kıran bir kripto para birimi olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyor. Analistler, ekibin iddialarına göre önümüzdeki birkaç ay içinde TOADS token fiyatının potansiyel olarak 40 kat artabileceğini düşünüyor.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.