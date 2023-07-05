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  •   Ünlü Analistten XRP Fiyatı İçin “Kaçınılmaz” Son: 30 Günlük Gelişme, XRP Fiyatı İçin Bunu Gösteriyor

Ünlü Analistten XRP Fiyatı İçin “Kaçınılmaz” Son: 30 Günlük Gelişme, XRP Fiyatı İçin Bunu Gösteriyor

Özet

  • XRP topluluğunun çok yakından tanıdığı bir kripto para analisti olan 24HRSCRYPTO, XRP yatırımcılarına seslendi.
  • Analist, bu ay XRP yakım oranının iki katına çıktığını belirtti.
  • Analiste göre bu gidişe fiyat uzun vadede 100 doları görebilir.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
12:25
5 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.700 dolara kadar gerileyip piyasayı kana bulasa da XRP için olumlu gelişmeler bitmiyor. BTC, son 24 saat içerisinde %0,7 değer kaybederken XRP de bundan 24 saat içerisinde %0,3 düşüş ile etkilendi. Ancak ünlü bir analiste göre XRP’nin son 30 günde yaşadığı önemli bir gelişme, fiyat için çok ama çok kritik bir durum yaratabilir.

XRP Topluluğu Heyecanlı

XRP topluluğunun çok yakından tanıdığı bir kripto para analisti olan 24HRSCRYPTO, XRP ile ilgili önemli bir gelişmeyi ortaya koydu. Görünüşe göre XRP’nin günlük yakım oranı, son 30 günlük süre içerisinde ciddbir artış yaşadı. Aktarılan bilgilere göre sadece 30 gün önce XRP’nin toplam arzı 99.988.863.851 iken şimdi bunun 99.988.616.835’e gerilediği görülüyor. Bu da 247.016 XRP’nin yakıldığına işaret ediyor. Günlük olarak ortalama 8.233 XRP yakılması ise analisti heyecanlandıran temel etmen oldu. Daha önceki aylara göre XRP yakım oranında önemli bir artış yaşandı.

XRP yakım oranı daha önceki aylara göre de istikrarlı ilerliyor ve daha önceki aylarda da yakım miktarı devamlı artarak devam etmişti. Yakın zamanda yakılan XRP miktarı ise daha önceki aya göre iki kat daha fazla ve bu XRP yatırımcıları için her ay daha fazla XRP yakılacağı anlamına geliyor.

XRP Coin Yorumları

Ünlü analist de konu hakkında yaptığı açıklamada günlük yakım oranı artarken XRP fiyatının da eninde sonunda bundan olumlu etkileneceğini ifade etti. Analiste göre XRP fiyatı için 100 dolar, kaçınılmaz son gibi gözüküyor. XRP arzı azalırken talepten dolayı fiyatın artacağını düşünen analist, 100 doların uzun vadeli hedef olduğunun altını çizdi.

XRP için kritik direnç ise kısa vadede 0,49 dolar olarak biliniyor ve XRP fiyatı için bu seviye oldukça kritik. Bunun devamında ise 0,51 dolar ve 0,66 dolar önemli diğer direnç seviyeleri olacaktır. XRP yatırımcılarının heyecanla sonunu bekledikleri dava olumlu bir haber ile noktalanırsa her şey beklenenden çok daha hızlı gelişebilir ve rekor bir patlama görülebilir.

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