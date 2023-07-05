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ABD merkezli Blockchain şirketi Ripple’ın ihraç ettiği önde gelen altcoin XRP, kripto para analisti ve trader’ı CoinsKid’in ortaya koyduğu analize göre “altın kesişim” olarak bilinen ünlü teknik grafik formasyonu Golden Cross oluşumu sonrası beklediği fiyat hareketini yapaak olursa potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak rekor tazeleyebilir.

Son Görüldüğünde XRP Fiyatı Yüzde 720 Yükselmişti

XRP’nin aylık zaman diliminde CoinsKid’in işaret ettiği ve 10 aylık Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) 20 aylık EMA’nın üzerine çıkmasıyla oluşan altın kesişim en son 2020’de görülmüş ve önde gelen altcoin‘in fiyatı yüzde 720’nin üzerinde yükselmişti. XRP şu anda 0,48 dolardan işlem görüyor ve benzer bir ralli altcoin’in 4 Ocak 2018 tarihinde 3,84 dolarla kaydettiği önceki zirvesini aşarak rekor tazelemesini sağlayabilir.

Altın kesişim, teknik analizde daha kısa vadeli hareketli ortalamanın daha uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşur ve önemli bir fiyat artışı potansiyeline işaret eden önemli bir yükseliş sinyalidir. Bu özel senaryoda, XRP’nin son 10 aydaki ortalama fiyatının bir ölçüsü olan 10 aylık EMA’sı 20 aylık EMA’sını aştığında bir altın kesişme oluşmuş olacak.

Bu tür bir teknik gösterge, bir varlığın fiyatında büyük oranda artış yaşanabileceğinin işareti olabileceğinden, yatırımcıları varlık üzerinde satış yönlü pozisyon almak yerine alış yönlü pozisyon alırlar ve bu fiyat üzerindeki satış baskısının azalmasını sağlar.

SEC’in Ripple’a Açtığı Davanın Sonucu Bekleniyor

Şu an için potansiyel altın kesişim oluşumu XRP için tek yükseliş sinyali değil. Ripple, 2020’nin Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında ciddi bir yasal savaş veriyor. Davayı Ripple‘ın kazanması, benimsenmesini ve fiyat performansını sınırlayan önemli bir engelin ortadan kalkacak olması anlamına geldiğinden dolayı XRP için büyük bir yükselişi tetikleyebilir.

Piyasa gözlemcileri ve hukukçular, mahkemenin çok yakında, hatta bu ay içinde bir özet karar vereceği üzerinde duruyorlar.