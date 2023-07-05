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  •   Binance’den Flaş Karar! 8 Altcoin İçin Para Yatırma ve Çekme İşlemlerini Kalıcı Olarak Durdurulacak!

Binance’den Flaş Karar! 8 Altcoin İçin Para Yatırma ve Çekme İşlemlerini Kalıcı Olarak Durdurulacak!

Özet

  • Binance, Multichain projesindeki sorunlar nedeniyle 8 köprülü altcoin için belirli ağlarda para yatırma ve çekme işlemlerini durduruyor.
  • Karardan etkilenen altcoinler POLS, ACH, BIFI, SUPER, AVA, SPELL, ALPACA ve FARM oldu.
  • Söz konusu altcoinler için diğer ağlar üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:35
5 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayında kripto para piyasasını sarsan problemlerden biri olarak ortaya çıkan Multichain (MULTI) köprü projesindeki sorunlar Binance’i temkinli davranmaya itmiş, borsa 10 köprülü altcoin için belirli ağlardaki para yatırma işlemlerinin askıya alındığı duyurmuştu. Dev kripto para borsası Multichain konusunda kısa süre önce yaptığı duyuruda söz konusu listede yer alan altcoinler‘den 8’i için belirli ağlardan hem para yatırma hem çekme işlemlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağını belirtti.

Karardan Etkilenen 8 Altcoin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Multichain köprü projesindeki sorunları gerekçe göstererek 8 köprülü altcoin için para yatırma ve çekme işlemlerinin bir sonraki duyuruya kadar, 7 Temmuz saat 03.00’dan itibaren durdurulacağını açıkladı. Alınan karardan BNB Smart Chain, Fantom Network, Ethereum ve Avalanche C-Chain ağları etkilendi.

Duyuruya göre para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınan köprülü altcoinler ve ağlar şu şekilde; Polkastarter (POLS) – BNB Smart Chain (BSC), Alchemy Pay (ACH) – BNB Smart Chain (BSC), Beefy Finance (BIFI) – Fantom Network (FTM), SuperVerse (SUPER) – BNB Smart Chain (BSC), Travala (AVA) – Ethereum (ETH), Spell Token (SPELL) – Avalanche C-Chain (AVAXC), Alpaka Finance (ALPACA) – Fantom Network (FTM) ve Harvest Finance (FARM) – BNB Smart Chain (BSC).

Listedeki altcoinler için diğer ağlar aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemleri ise devam ediyor.

Bundan Önce 10 Altcoin İçin Para Yatırma İşlemleri Askıya Alınmıştı

Binance, bu duyurusundan önce 24 Mayıs’ta Multichain köprü projesindeki sorunları gerekçe göstererek, yukarıdaki 8 köprülü altcoin’in de yer aldığı 10 köprülü altcoin için belirli ağlarda para yatırma işlemlerini askıya alındığını duyurmuştu.

Alının bu karardan BNB Smart Chain, Ethereum, Fantom ve Avalanche ağlarındaki köprülü altcoinler etkilenmişti. O tarihte yatırma işlemleri askıya alınan köprülü altcoinler olarak POLS-BSC, ACH-BSC, BIFI-FTM, SUPER-BSC, AVA-ETH, SPELL-AVAXC, ALPACA-FTM, FTM-ETH, FARM-BSC ve DEXE-BSC açıklanmıştı.

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