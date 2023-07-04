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Ethereum topluluğu, Merkeziyetsiz Finans’ı (DeFi) hedef alan hack saldırılarını azaltmak için yeni bir token standartı olan ERC-7265’yi önerdiler. ERC-7265, saldırıya uğrayan DeFi protokollerindeki tokenler’in tamamının boşaltılmasının önüne geçilmesi için protokollere bir devre kesicinin entegre edilmesini sağlayacak.

ERC-7265’nin DeFi Altcoinler’i İçin Önemi Büyük

Bir grup Ethereum topluluğu üyesi, DeFi protokollerinin güvenliğini artırmak için yeni bir token standartı önerdi. ERC (Ethereum Görüş Talebi) 7265 olarak adlandırılarak önerilen standart, DeFi protokollerinin akıllı sözleşmelerine bir hack saldırısı anında tokenler’i akıllı sözleşmelerden ayrılmadan önce durduran bir arka durdurucuyu kolayca eklemelerine imkan tanıyan bir “devre kesiciyi” etkinleştirecek.

Önerilen ERC-7265 token standartı, DeFi’yi hedef alan hack saldırılarının arttığı bir dönemde gelmiş oldu. Güncel veriler, saldırganların bugüne kadar DeFi protokollerinden yaklaşık 3 milyar dolar değerinde fonun çalındığını gösteriyor. Bu bakımdan önerilen yeni token standartının özellikle DeFi altcoinler’i için önemi büyük.

The Block’a konuşan Fluid Protocol’den Meir Bank, “DeFi’nin bozuk olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Sadece çok sayıda saldırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçları da felaket oluyor. Protokoller hack’lendiğinde, genellikle her şeylerini kaybediyorlar. TVL (kilitli toplam değer) birkaç saniye içinde sıfıra düşüyor.” diyerek önerilen ERC-7265 standartının son derece önemli bir görev üstlenebileceğini belirtti.

ERC-7265 Token Standartının Diğer Detayları

ERC-7265, DeFi’yi hedef alan hack saldırılarını azaltmak için önerilen bir standarttır. DeFi hack saldırıları, protokollerin tepki vermekte ve bunları önlemekte yavaş kalması nedeniyle genellikle önemli kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. ERC-7265, ekiplerin varlık başına özelleştirilmiş oran sınırı parametrelerine sahip bir devre kesici uygulamasına imkan tanıyarak bu sorunu ele almayı amaçlamaktadır.

Bu devre kesici, saldırganların bir saldırı sırasında bir akıllı sözleşmenin içindeki fonların tamamını hızla boşaltmasını önleyerek fonların çoğunu kurtarma şansını artıracaktır. Standart, yönetişim tarafından yükseltilebilen yönetilen DeFi protokolleri için tasarlandı ve entegrasyonunun çok sayıda faydası ve az sayıda dezavantajı olması bekleniyor. Bununla birlikte, ERC-7265’in nihai standart olarak kabul edilmesi ve uygulanması, çekirdek Ethereum ekibinin ve daha geniş Ethereum topluluğunun kararına bağlı olacak.