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Binance’e Bir Şok Daha! Ofisinde Arama Yapıldı!

Özet

  • Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Binance'in Avustralya kolunun ofisinde arama yaptı.
  • ASIC, Binance Avustralya'nın türev işlemleriyle ilgili hatalar tespit etmiş ve türev lisansını iptal etmişti.
  • Binance yerel düzenleyici standartlara uyum sağlama ve iş birliği yapma konusunda taahhütte bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
10:57
5 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre, Avustralya piyasa düzenleyicisi Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), devam eden soruşturma kapsamında türev işlemleri lisansını iptal ettiği Binance’in Avustralya kolunun ofisinde arama yaptı.

ASIC Yetkilileri Binance Avustralya Ofisinde Arama Yaptı

ASIC, Binance Avustralya’nın bireysel ve toptan müşteri sınıflandırması konusunda hata yaptığının tespit edilmesinin ardından türev operasyonuna ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC’in soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da Binance Avustralya ofisinde arama yaptığını bildirdi. Şirket, Nisan ayında spot borsasını açık tutarken, türev borsasını kapatacağını açıkladı. Türev borsasının kapatılmasına gerekçe olarak ülkedeki türev işlem gerekliliklerine sahip olmamalarına rağmen bazı Avustralyalı kullanıcıların yanlışlıkla toptan yatırımcı olarak sınıflandırılması gösterildi.

Nisan ayında Binance Avustralya’nın türev işlemleri için verdiği lisansı iptal eden ASIC’den bir sözcü, Bloomberg’e konuştu ve “Arama yapmak gibi herhangi bir operasyonel detayı doğrulayamıyor veya reddedemiyoruz” derken düzenleyicinin kripto para borsasına açtığı soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Binance’den yapılan açıklamada ise ülkedeki yetkililerle tam iş birliği yapıldığı ve Avustralya’daki kullanıcılara yasalara tam uyumlu şekilde hizmet verebilmek için yerel düzenleyici standartların kaşılanmasına odaklandığını belirtildi

Binance Üzerindeki Düzenleyici Baskısı

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dünya çapında bir dizi soruşturmayla karşı karşıya ve yasal düzenlemelerin hedefi olmaktan çekinen ödeme sağlayıcıları borsaya sundukları ödeme hizmetlerini bir bir sonlandırıyorlar. Borsanın Avustralya kolu da ödeme sağlayıcısının sunduğu hizmetleri sonlandırması sonrası Avustralya doları yatırma ve çekme işlemlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Fransa’daki piyasa düzenleyicisinin de Binance’in ofisini ziyaret ettikleri ortaya çıkmış, dijital varlık hizmetlerinin yasadışı olarak sağlandığı iddialarını ve ağırlaştırılmış kara para aklama eylemlerini araştırdıkları açıklanmıştı. Bu gelişme üzerine Binance, Fransa’da ve faaliyet gösterdiği diğer tüm ülkelerdeki yasalara uyduğunu söylemişti.

Özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Haziran ayında Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya (CZ) müşteri fonlarını uygun olmayan şekilde kullanmak, yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltmak ve menkul kıymetler yasalarını ihlal etme iddiasıyla dava açması kripto para piyasasını sarsmıştı. Binance, SEC’in eylemini hayal kırıklığı olarak nitelendirirken, ülkedeki kolunu mahkemede sunacağını açıkladı. Bundan önce ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) da Zhao ve Binance’e benzer iddialarla dava açmıştı.

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