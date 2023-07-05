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Depolama altcoin’i Storj (STORJ) son 24 saatte yüzde 50’yi aşan yükselişiyle dikkat çekiyor. 215.6 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 136’ncı kripto para olan STORJ’daki sert yükselişin arkasında Güney Koreli yatırımcılar var gibi görünüyor.

STORJ’da Güney Kore Etkisi

Kripto para dünyası, birkaç saat içinde yüzde 50’nin üzerinde yükselen Storj’u konuşuyorken Çinli Blockchain gazetecisi Wu Blockchain, önde gelen altcoin’deki yükselişe ilişkin önemli bir tespitte bulundu. Wu Blockchain, Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit‘teki STORJ/KRW paritesinin yaklaşık 251 milyon dolar ile altcoin’deki spot işlem hacminin yüzde 57,8’ine katkı sağladığını belirterek yükselişin arkasında Güney Koreli yatırımcılar olduğunu belirtti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre STORJ, son 24 saatte yüzde 51,71 yükselişle 0,5395 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin‘in toplam işlem hacmi ise yüzde 2 bin 200’ü aşan yükselişle 522 milyon doları bulmuş durumda.

Öte yandan Binance ve Bitget’teki STORJ U-standart sözleşmelerinin yıllıklandırılmış negatif ücret oranı yüzde 800’ü geçti.

Storj Nedir?

Storj, Blockchain teknolojisini ve STORJ olarak adlandırılan yerel kripto para birimini kullanan merkeziyetsiz, eşten eşe bir bulut depolama platformudur. Proje, Blockchain’in dağıtık doğasından yararlanarak geleneksel bulut depolama çözümlerine daha güvenli, özel ve uygun maliyetli bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır.

Storj ağı, bireylerin ve kuruluşların fazla depolama alanlarını merkeziyetsiz bir şekilde kiralamalarına imkan tanır. Böylece, toplu olarak Storj ağını oluşturan dağıtık bir depolama düğümleri ağı oluşturulmuş oluyor. Depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar bunun için STORJ coinler’i kullanarak ödeme yapabilir ve verilerini birden fazla düğümde depolayarak yedekleme ve veri bütünlüğü sağlar.

STORJ coin’i Storj ekosistemi içinde çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. İlk olarak, depolama alanı kiralamak ve ağ tarafından sunulan hizmetlere erişmek için bir ödeme aracı olarak kullanılır. Coin sahipleri ayrıca ağa depolama alanı sağlayarak STORJ coin kazanabilir ve merkeziyetsiz altyapıya katkıda bulunabilirler.