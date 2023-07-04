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Cardano blokzincirinin TVL’i, 2023 yılının başlarından bu yana önemli yükselişler kaydetti. Cardano blokzincirinde kilitlenen toplam ADA miktarı, yılın başlarından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti ve 555 milyon ADA’yı aştı. Cardano ağında kilitli toplam ADA miktarının dolar cinsinden değeri ise şu anda yaklaşık 165 milyon dolar.

Kritik Metrikler Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 31.200 dolar fiyat seviyelerine ulaşması, kripto para piyasasının bu süreçte yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre kaydedilen toplam yükselişlerin ardından 1,21 trilyon doları aştı.

Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer artışı kaydeden Cardano (ADA), 0,3 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Öte yandan fiyattaki artışın yanı sıra birçok metrikte son dönemlerde önemli yükselişler görüldü.

Cardano (ADA), Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir mi?

Cardano blokzincirinde kilitli toplam değer (TVL: Total Value Locked), 2023 yılının başlarından bu yana önemli yükselişler kaydetti. Cardano’nun TVL’i, son aylarda kaydettiği istikrarlı artışların ardından son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı ve DefiLlama’nın güncel verilerine göre 555 milyon ADA’yı aştı.

Ancak Cardano blokzincirinde kilitli ADA token’larının sayısındaki artışa karşın ADA fiyatındaki değer kayıplarının dolayı TVL’de dolar cinsinden net bir yükseliş kaydedilmedi. Cardano blokzincirinde kilitli toplam değer, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde yaklaşık 165 milyon dolar seviyelerinde.

Üstelik bu rakam, şu anda güncel verilere göre yaklaşık 30 milyar dolarlık bir TVL‘e sahip olan Ethereum‘a veya 5,6 milyar dolarlık bir TVL’e sahip olan TRON’a kıyasla hala oldukça düşük bir seviye olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.