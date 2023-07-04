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Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, ayı piyasası sırasında pozisyon büyüklüğünü önemli ölçüde artırdıktan sonra dijital varlıklarda yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ileri sürdü. Raoul Pal önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) sıkı rakibini ele alarak görüşlerini bildirdi.

SOL Yorumu!

Yeni bir Bankless röportajında eski Goldman Sachs yöneticisi, Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden birine hala büyük yatırım yaptığını söyleyerek bir portföy güncellemesi verdi. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Pek değiştirmem. Yaptığım işte çok tutarlıyım. Hâlâ yaklaşık %80 Solana, küçük bir miktar Bitcoin ve sadece fiyatı hissetmek için aldığım bir avuç başka şey var. Onlardan Twitter’da bahsetmiyorum çünkü o zaman herkes seni mahvediyor ve sana saldırıyor… Temelde, bu benim sahip olduğum portföyün aynısı ve gerçekten değiştirmiyorum… Hiçbir şey satmadım, bu bir şeyi yanıtlıyor. Muhtemelen portföyümü Haziran’dan Ekim’e kadar %30-%40 artırdım.

Kripto Parada Yükseliş Beklentisi!

Kripto ve teknoloji hisseleri hakkındaki tahminine atıfta bulunan Bitcoin (BTC) boğası, her şeyin 2026’da potansiyel bir zirve ile başka bir boğa piyasası için sıraya girdiğini öne sürdü. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto para piyasası buradan itibaren çok yükseliş görünüyor. Belirli rakamları belirtmek konusunda çekingenim ama bu yıl beklediğimden bile daha fazla yükseliş görünüyor. Hepsi, farklı giriş ve çıkış yöntemleriniz arasında tutarlıdır. Yani evet, sadece bir kripto döngüsü gibi görünüyor ve olması gerektiği gibi görünüyor. Bunun sadece aşağılamanın bir işlevi olduğunu düşünmüyorum, çünkü olsaydı, 2020-2021 döngüsü daha da büyük olurdu. Bu, alanı taşımak için mevcut sermaye miktarının bir fonksiyonu, vb. Yani evet, bana çok olumlu görünüyor ve 2025’e kadar endişelenmemize gerek olduğunu düşünmüyorum.

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta içerisinde %1,2 oranında artışla 31.050 dolar seviyesinden işlem görüyor.