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Kripto para piyasalarının ABD düzenleyicilerinin önde gelen borsalarına açtığı dava nedeniyle çalkalanırken Bitcoin’de (BTC) son durum ne? İşte kripto para uzmanlarından Bitcoin adına beklentiler!

BTC’de Yükseliş Beklentisi!

TradingView’den alınan verilere göre, BTC fiyat hareketinin kazançları pekiştirmeye çalıştığını gösterdi. İvme azalmadan önce 31.400 dolara yaklaştı ve BTC/USD’yi hala dar bir işlem aralığında bıraktı.

Henüz yeni yıllık zirveler olmamasına rağmen piyasa katılımcıları son zamanlardaki davranışa dayalı olarak daha düşük zaman dilimlerinde yükselişe geçti. Decentrader’ın kurucu ortağı ve zincir üstü veri kaynağı LookIntoBitcoin’in yaratıcısı Philip Swift yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Piyasa daha da yükselmeye hazırlanıyor.

Eight ticaret firmasının kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, hızlı kazanımların ancak BTC/USD paritesinin yeni zirvelere ulaşmak için 32.500 doları geçtiğinde başlayacağını belirterek şunları söyledi:

Bitcoin’de iyi bir konsolidasyon var. Bazı tepeler geride kaldı. Ancak hızlanma olmadı. Gerçek hızlanma 32.500 doların üzerinde gerçekleşecek. O zamana kadar sabredin. Diğerleri, bir ara zirvesinin ardından 2023’ün ikinci yarısında daha düşük seviyeler yeniden ortaya çıkabilir.

Glassnode Verileri!

Popüler trader Crypto Tony konuyla ilgili yeni analizinin bir bölümünde Bitcoin görüşlerini paylaşarak şunları söyledi:

Bitcoin’in makro düzeyde 25.000 doların üzerinde kalmasıyla ne kadar çok zaman geçerse, makro dibe doğru o kadar fazla meylediyorum. Hala bu yıl daha büyük bir düşüş göreceğimize inanıyorum, ancak muhtemelen daha büyük bir birikim bölgesinin parçası olacak.

Bununla birlikte analitik firması Glassnode’un en son zincir üstü rakamları, Bitcoin yatırımcı yelpazesindeki daha küçük varlıklar arasında devam eden birikimi ortaya çıkardı. 1 BTC’den daha az içeren cüzdanlar olarak tanımlanan bu “karides”, şu anda varlıklarını sürekli olarak ayda 33.000 BTC’nin üzerinde artırıyor. Glassnode konu hakkındaki açıklamalarda şunları söyledi: