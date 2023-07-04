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Kripto para piyasalarında yaşanan hareketli günlerin ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) beklenen fiyat hareketleri neler? Kripto para borsası Binance’ın SEC davası sonrasında yaşanan düşüş ivmesi etkisini kaybederken beklentiler neler?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 2 Temmuz şamdanındaki uzun kuyruk, boğaların gün içi düşüşleri satın aldığını gösteriyor. Alıcılar, fiyatı 31.000 dolarlık genel direncin üzerinde tutarak ve sürdürerek konumlarını güçlendirmeye çalışabilir Bunu başarabilirlerse, BTC/USDT paritesi ivme kazanabilir ve 40.000 dolara doğru kuzeye doğru yürüyüşünü başlatabilir. 32.400 dolar seviyesi küçük bir barikat görevi görebilir ancak aşılması muhtemeldir. Yükselen 20 günlük EMA 29.446 dolar ve aşırı alım bölgesine yakın göreceli güç endeksi (RSI), alıcılar için avantaj sağlayabilir. Satıcılar, yakın vadede üstünlük sağlamak için fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekmek zorunda kalacak. Parite daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalamaya 27.704 dolara düşebilir.

Ethereum (ETH)

Ayılar, 2 Temmuz’da Ethereum (ETH) 20 günlük EMA’ya 1.866 dolara çekmeye çalıştı, ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların küçük düşüşlerden alım yaptığını gösterebilir. 20 günlük EMA yükseldi ve RSI 62’nin üzerinde, bu da boğaların avantaja sahip olduğunu gösteriyor. 2.000 dolarda küçük bir direnç var, ancak bunun aşılması muhtemel. ETH/USDT paritesi daha sonra 2.142 dolar ile 2.200 dolar arasındaki genel direnç bölgesine yükselebilir. Satıcıların bu bölgeyi gayretle korumaları bekleniyor. Fiyat 2.000 dolardan aşağı inerse ve hareketli ortalamaların altına düşerse, bu olumlu görüş yakın vadede geçersiz olacaktır. Parite daha sonra bir süre daha 1.626 dolar ile 2.000 dolar arasındaki menzile bağlı hareketini sürdürebilir.

Ripple (XRP)

Boğalar, XRP’yi 20 günlük EMA’nın 0,48 dolar üzerine çıkarmaya çalışıyor, ancak ayılar agresif bir şekilde seviyeyi savunuyor. Alıcılar fiyatın mevcut seviyenin çok altına düşmesine izin vermezse, 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma olasılığı artacaktır. XRP/USDT paritesi daha sonra kuzeye doğru 0,53 dolara ve ardından 0,58 dolara doğru ilerleyebilir. Tersine, fiyat mevcut seviyeden keskin bir şekilde düşerse, 20 günlük EMA yakınında katı satış önerecektir. Ayılar, üstünlük elde etmek için fiyatı 0,44 doların altına düşürmek zorunda kalacak. Parite daha sonra 0,41 dolara düşebilir.