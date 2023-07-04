Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Son Durum! Grafiklerle Analiz!

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) Son Durum! Grafiklerle Analiz!

Özet

  • Bitcoin'de 31.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareket için kritik.
  • Ethereum'da 2.000 doların aşılması 2.200 dolara yükselişe neden olabilir.
  • Ripple 20 günlük EMA'nın üzerinde bir kırılma olasılığı artabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:05
4 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan hareketli günlerin ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) beklenen fiyat hareketleri neler? Kripto para borsası Binance’ın SEC davası sonrasında yaşanan düşüş ivmesi etkisini kaybederken beklentiler neler?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 2 Temmuz şamdanındaki uzun kuyruk, boğaların gün içi düşüşleri satın aldığını gösteriyor. Alıcılar, fiyatı 31.000 dolarlık genel direncin üzerinde tutarak ve sürdürerek konumlarını güçlendirmeye çalışabilir Bunu başarabilirlerse, BTC/USDT paritesi ivme kazanabilir ve 40.000 dolara doğru kuzeye doğru yürüyüşünü başlatabilir. 32.400 dolar seviyesi küçük bir barikat görevi görebilir ancak aşılması muhtemeldir. Yükselen 20 günlük EMA 29.446 dolar ve aşırı alım bölgesine yakın göreceli güç endeksi (RSI), alıcılar için avantaj sağlayabilir. Satıcılar, yakın vadede üstünlük sağlamak için fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekmek zorunda kalacak. Parite daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalamaya 27.704 dolara düşebilir.

Ethereum (ETH)

Ayılar, 2 Temmuz’da Ethereum (ETH) 20 günlük EMA’ya 1.866 dolara çekmeye çalıştı, ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların küçük düşüşlerden alım yaptığını gösterebilir. 20 günlük EMA yükseldi ve RSI 62’nin üzerinde, bu da boğaların avantaja sahip olduğunu gösteriyor. 2.000 dolarda küçük bir direnç var, ancak bunun aşılması muhtemel. ETH/USDT paritesi daha sonra 2.142 dolar ile 2.200 dolar arasındaki genel direnç bölgesine yükselebilir. Satıcıların bu bölgeyi gayretle korumaları bekleniyor. Fiyat 2.000 dolardan aşağı inerse ve hareketli ortalamaların altına düşerse, bu olumlu görüş yakın vadede geçersiz olacaktır. Parite daha sonra bir süre daha 1.626 dolar ile 2.000 dolar arasındaki menzile bağlı hareketini sürdürebilir.

Ripple (XRP)

Boğalar, XRP’yi 20 günlük EMA’nın 0,48 dolar üzerine çıkarmaya çalışıyor, ancak ayılar agresif bir şekilde seviyeyi savunuyor. Alıcılar fiyatın mevcut seviyenin çok altına düşmesine izin vermezse, 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kırılma olasılığı artacaktır. XRP/USDT paritesi daha sonra kuzeye doğru 0,53 dolara ve ardından 0,58 dolara doğru ilerleyebilir. Tersine, fiyat mevcut seviyeden keskin bir şekilde düşerse, 20 günlük EMA yakınında katı satış önerecektir. Ayılar, üstünlük elde etmek için fiyatı 0,44 doların altına düşürmek zorunda kalacak. Parite daha sonra 0,41 dolara düşebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Kaçıran Çok Üzülür! Bu 3 Altcoin Büyük Fırsat Sunuyor!
Kaçıran Çok Üzülür! Bu 3 Altcoin Büyük Fırsat Sunuyor!
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?
Pendle Finance (PENDLE) Coin Nasıl Alınır?
Pendle Finance (PENDLE) Coin Nasıl Alınır?
Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!
Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!
XRP Ne Kadar? 2023, 2024 ve 2025 İçin XRP Coin Yorum!
XRP Ne Kadar? 2023, 2024 ve 2025 İçin XRP Coin Yorum!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Singapur Para Otoritesi’nden Bireysel Yatırımcılara 2 Kripto Para Yasağı!
Belarus Kararını Resmen Verdi! Sürpriz Kripto Para Adımı!
Belarus Kararını Resmen Verdi! Sürpriz Kripto Para Adımı!
Efsane Analistten Aykırı Bitcoin Analizi! Bu Ay İçinde Belli Olacak!
Efsane Analistten Aykırı Bitcoin Analizi! Bu Ay İçinde Belli Olacak!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023