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Yüksek piyasa aktivitesi ve muazzam bir potansiyel ile karakterize edilen heyecan verici bir aşama olan altcoin sezonunu kucaklamak, zeki kripto para yatırımcıları için önemli bir önceliktir. Bitcoin (BTC) dışındaki tüm kripto paraları tanımlamak için kullanılan bir terim olan altcoinler’in büyük yükselişler yaptığı altcoin sezonunda BTC ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralardan daha iyi performans göstermeleri beklenir. Bununla birlikte, son piyasa trendlerini ve verilerini takip etmek, yükseliş için hazır altcoinler’i saptamak söz konusu olduğunda vazgeçilmezdir. Bu bağlamda sizin için bir altcoin sezonunda özellikle iyi performans gösterebilecek ve yatırımcılarına önemli kazançlar sağlayabilecek 3 altcoin’i derledik.

Cardano (ADA)

ADA, Proof of Stake (PoS) mutabakat mekanizmasının ilk uygulayıcılarından olan Cardano‘nun yerel varlığı olarak hizmet etmektedir. Temel odak noktası güvenlik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik olan Cardano, akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) geliştirilmesi için güçlü bir platform sunarak daha kapsayıcı bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ADA, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yaptığı yüzde 1,21 yükselişle 0,2974 dolardan işlem görüyor ve 0,30 dolar seviyesi önemli bir eşik. Önde gelen altcoin şu anda 2 Eylül 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,10 doların 10 kat altında fiyatlanıyor ve bu durum onu daha fazla fiyat artışı yapma potansiyeli sunmasını sağlıyor.

Bu noktada ADA ve diğer altcoinler’in fiyat hareketlerinin Bitcoin’in fiyat hareketi ve piyasanın geri kalanı ile yakından ilişkili olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bazı piyasa tahminlerinin BTC’nin bir sonraki blok ödülü yarılanmasından sonra 100 bin dolara ulaşabileceğini yönünde olduğu göz önüne alındığında, ADA‘nın potansiyel olarak önceki zirvesinin çok ötesine geçmesi beklenebilir.

Solana (SOL)

Solana (SOL), merkeziyetsiz uygulamalar ve DeFi için tasarlanmış yüksek performanslı bir Blockchain platformudur. Düşük işlem ücretleri ile saniyede binlerce işlemi işleme kabiliyetine sahip etkileyici ölçeklenebilirliği ile öne çıkmaktadır.

Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,32 düşüşle 19,16 dolardan el değiştiren SOL’da tüm zamanların en yüksek seviyesi 259,52 dolarla 2021’in Kasım ayında kaydedildi ve şu anda bu seviyenin oldukça altında fiyatlanıyor oluşu onun fırsat bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’in öngörülen hedef fiyat seviyesi olan 100 bin dolar veya ötesine ulaşması SOL fiyatını yeni rekor seviyelere ulaşmasını ve potansiyel olarak yatırımcılar için önemli getiriler sağlamasına neden olabilir.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE), kayıtlara geçen en şaşırtıcı fiyat artışlarından birini yapan bir memecoin. Bu yılın başında yaşanan memecoin hype’ının açık ara galibi olan PEPE, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’nun (SHIB) ardından piyasa değerine göre üçüncü en büyük memecoin olmayı başardı.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 7,83 yükselişle 0,000001754 dolardan işlem gören PEPE, 0,000004408 dolarla ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında işlem görüyor olsa da potansiyel bir altcoin sezonunda büyük bir çıkış yapma potansiyeline sahip.

PEPE’nin piyasa değeri şu anda yaklaşık 690 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. PEPE, DOGE’un tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 89.08 milyar dolara ulaşma ihtimali onun yüzde 12 bin 614’lük şaşırtıcı bir yükseliş yapması anlamına geliyor.