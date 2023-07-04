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Kripto para piyasasının görünümü son birkaç hafta içinde büyük oranda iyileşti. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), çok güçlü olmasa da son 30 günde yüzde 54,4’lük bir yükseliş yaparak yılın başından bu yana olan değer kazanımını yüzde 63,5’e çıkardı. Bitcoin‘in Haziran ayındaki güçlü performansı bu aya kadar devam etti ve uzmanalara göre bir sonraki hedef seviye 38 bin dolar. Bu hedef seviyeye ulaşılması için ise 31 bin dolar direncinin geçtiği görülen BTC’nin 32 bin dolar direncini aşması gerekiyor.

Satış Baskısı Azaldıkça Bitcoin Fiyatı Yükseliyor

Bitcoin fiyatı, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden başlayarak çeşitli alım sinyalleri dalgası üzerinde yükselişine devam ediyor. Haziran ayında mavi renkteki MACD çizgisinin kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerinden geçerek bir alım sinyali vermesinin yanı sıra, momentum göstergesi de ortalama çizgisinin üzerinden geçerek yükseliş görünümünü pekiştirdi.

SuperTrend göstergesi de Bitcoin fiyatının altına inerek 25 bin dolardan olan kırılımı teyit etmiş oldu. Bu gösterge, hareketli ortalamalar gibi grafiği kapsar, ancak ortalama gerçek aralıktan (ATR) okumaları dahil ederek piyasadaki volatiliteyi ölçmek için hareketli ortalamaların bir adım daha ilerisine gider. SuperTrend göstergesi, fiyatın altındaki konumunu koruduğu sürece Bitcoin yükseliş trendinde kalmaya devam etmesi beklenebilir. Yatırımcılar, volatilite endeksinin fiyatın üzerine çıkması halinde BTC’deki yükselişin durmasını ve aşağı yönde hareket etmesini bekleyebilir.

Özellikle, 31 bin dolar seviyesinin üzerinde olacak bir günlük mum kapanışı, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürmesi için uzun bir yol kat etmesini sağlayacak. Diğer bir deyişle, 31 bin dolardaki zorlu direnç seviyesinin desteğe dönmesi daha fazla yatırımcıyı BTC‘de alım yapmaya itebilir. Öte yandan, 32 bin doların üzerinde olacak bir kırılma ise Bitcoin fiyatının nihayet iki kilit seviyeyi geçtiğini göstermesiyle önemli bir yükseliş sinyali sunacak. Böyle bir senaryoda fiyat için bir sonraki hedef seviyeler 35 bin dolar ve 38 bin dolar olacak.

Önde gelen kripto analiz platformu Santiment’in yaptığı zincir üzeri analizler, yatırımcı güveninin övgüye değer bir oranda arttığını ve bunun BTC birikimine olan ilgiyi artırdığı yönünde. Santiment ayrıca yatırımcıların yüksek oranda karlı noktaya geldiklerini ve bunun bir miktar soğuma için duraksamaya neden olabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Bu bakımdan Bitcoin‘in yakın zamanda geri kazandığı 31 bin dolar ve 32 bin dolar seviyelerine vereceği tepkiyi dikkatle izlemek gerekiyor. Fiyatın 32 bin doların üzerine çıkılması oyunun kurallarını değiştirecek ve 38 bin doların potaya girmesine neden olacak. Olumsuz senaryoda ise fiyatın 31 bin doların altına düşmesi boğaların yenilgiyi kabul ettiği anlamına gelecek. Bu senaryoda, ayıların baskısını artırmaları ve nihayetinde BTC’yi 25 bin dolara götürme iddiasıyla 30 bin doların altına itebilirler.

Blacklock, Spot Bitcoin ETF’si İçin SEC’e Yaptığı Başvurusunu Güncelledi

Bloomberg’in haberine göre Blackrock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) “yetersiz” yanıtını vererek geri çevirdiği spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu Nasdaq aracılığıyla güncelleyerek yeniden sundu. 3 Temmuz’da SEC’e yapılan yeni başvuruda, spot Bitcoin ETF’si için Coinbase’in piyasa gözetiminde önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Blackrock‘tan önce geçen hafta bir spot Bitcoin ETF’si sunmakla ilgilenen diğer varlık yönetimi şirketleri VanEck ve Fidelity Investments gibi şirketlerin başvurularını güncelledikleri görülmüştü.

SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakması, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına katılımları için önemli bir kapının aralanması anlamına geliyor. Önde gelen piyasa analistleri ve uzmanları bunun bir sonraki boğa piyasasını besleyerek ortaya çıkaracağına inanıyor.