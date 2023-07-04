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Gemini borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, iflas eden kripto borç ve faiz platformu Genesis‘in borsanın Earn programı kullanıcılarına olan borcunun yeniden yapılandırma görüşmelerinde nihai teklif olarak nitelendirdiği bir tweet atarak, aylardır süren görüşmelerin ve arabuluculuğun sonucunda yaklaşık 1.5 milyar dolarlık borç için bir ön ödeme yapılması ve borcun yeni bir kredi planında yapılandırılması teklifinde bulundu.

Winklevoss’dan Barry Silbert’e Açık Mektup: Bu Son Çağrı

Winklevoss, bugün kişisel Twitter hesabından Genesis’in yanı sıra dev dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale‘in de sahibi olduğu Digital Currency Group‘un (DCG) kurucusu Barry Silbert’e dönük bir “Açık Mektup” paylaştı.

Winklevoss, paylaştığı mektupta DCG’nin Gemini’nin Earn programının müşterileri de dahil olmak üzere Genesis alacaklılarına geri ödeme yapmak için tatmin edici bir plan bulma konusundaki gecikmelerinden yakındı ve DCG’nin Genesis’e olan 630 milyon dolarlık bir ödemeyi de yapmadığına değindi.

Gemini’nin kurucu ortağı “En İyi ve Nihai Teklif – 3 Temmuz 2023” başlıklı bir belgeyi tweet’leyerek, ABD doları, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) cinsinden 1.465 milyar dolarlık ödeme ve kredi çağrısında bulunan bir planın ana hatlarını paylaştı. Mektupta anlaşmayı kabul etmesi için Silbert’a verilen süre 6 Temmuz, saat 19.00’da dolacak. Winklevoss, belirtilen son tarihe kadar sunulan anlaşmayı kabul etmemenin sonuçlarının DCG ve Silbert’e karşı kişisel olarak dava açmanın yanı sıra DCG’yi temerrüde düşürmek ve rızası olmadan borç geri ödeme planı üzerinde çalışma başlatmak olabileceğini ekledi.

Winklevoss mektupta “Oynadığınız oyunlarınızın sona geldiğinizi bildirmek için yazıyorum. Bir çözümü sürüncemede bırakmanın yanı sıra, profesyonellere ödenen ücretleri 100 milyon doların üzerine çıkardınız ve bu paranın tamamı alacaklılar ve Genesis Earn programı kullanıcıları yerine avukatlara ve danışmanlara gitti.” dedi.

Gemini Earn Programı Kullanıcılarına 1.2 Milyar Dolar Borcu Var

Genesis, Ocak ayında mahkemeye yaptığı iflas başvurusunda en büyük 50 alacaklısına 3 milyar dolardan fazla borcunun bulunduğunun belirtmişti. Winklevoss’a göre şirketin Gemini Earn programı kullanıcılarına yaklaşık 1.2 milyar dolar borcu bulunuyor.