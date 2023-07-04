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Kripto para piyasasının son derece olumlu bir görüntü vermesiyle birçok altcoin yukarı yönde harekete geçti. Memecoin piyasası da dahil olmak üzere altcoin piyasasının farklı kollarında dikkat çeken fiyat hareketlilikleri yaşanıyor. Pepe coin’i (PEPE) taklit etmesiyle bilinen KEK coin (KEKE) de yaptığı yükseliş ile yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Memecoin Dünyası KEK Coin’in Fiyat Performansını Konuşuyor

PEPE coin‘i taklit etmesiyle bilinen KEK coin, bu yazının hazırlandığı sırada yüzde 70’i aşan sürpriz yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Altcoin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 4 binin üzerinde artışla 7.1 milyon dolara çıkarken, piyasa değeri ise 1.5 milyon dolara dayandı. Mevcut performansıyla KEK coin şu anda 0,00000002216 dolardan el değiştiriyor.

KEK’in altcoin dünyasındaki hareketliliğin ortasında yaptığı bu fiyat hareketi henüz haftalık grafiğinde yeşil bölgeye geçmesi için yeterli olmuş değil.

KEK’in yükselişini neyin tetiklediği henüz belirsizliğini koruyor ancak geçmişte yaptığı fiyat hareketlerine bakıldığında PEPE’nin fiyatını takip etmek amacıyla yükselişe geçtiği değerlendiriliyor.

KEK Coin’i Çevreleyen Olumlu Haber Akışı: Stake ve Verim Çiftliği

Her ne kadar KEK coin, PEPE’nin fiyatını takip etmesiyle biliniyor olsa da şu an için kendi yükseliş yolunda benzersiz hareketler yaptığı görülüyor. Kullanıcılara ve yatırımcılara erişimini genişletmek için bir dizi kripto para borsasında listelenme çalışması yürüttüğü bilinen proje ekibi, ayrıca resmi Twitter hesabından KEK stake etme ve verim çiftçiliğinin başlatılmasına dönük çalışmalar yapıldığını açıkladılar.

Projenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, KEK stake etme ve verim çiftliği özelliği yaklaşık üç gün içinde yatırımcıların kullanımına açılacak. Bu glişmeleri çevreleyen hype, kullanıcıların artık KEK varlıklarından daha fazla para kazanma fırsatı bulacak olmalarından dolayı altcoin‘deki yükselişi destekliyor gibi duruyor.