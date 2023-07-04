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Kripto para yatırımcılarının analizlerinin yakından takip ettiği bir isim olan Michaël van de Poppe, merak edilen altcoin çantasını açtı. Analist, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen Fantom’un (FTM) yukarı yönde önemli bir fiyat hareketi için hazır olduğunu söyledi. Analist ayrıca radarındaki 3 altcoin’e ilişkin güncel görünümü de değerlendirdi. İşte analistin çantasındaki o altcoinler.

Fantom’da Yüzde 30’u Aşan Yükseliş Bekliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Fantom‘un 0,30 doların üzerinde işlem gördüğü sürece yükseliş trendinde olacağını söyledi. Van de Poppe’ye göre, FTM için asıl yükseliş muhtemelen fiyatın 0,33 dolar direncini geçmesiyle olacak:

FTM, yukarı doğru devam etmeye hazır gibi görünüyor. Birçok short pozisyon stop edilecek gibi. Eğer bu olursa fiyatın 0,30 doların üzerinde tutunması ve 0,40 dolara doğru yükseliş olması beklenebilir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre FTM, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yaptığı yüzde 0,76 yükselişle 0,3192 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki Diğer 3 Altcoin

Analistin radarındaki ikinci altcoin, merkeziyetsiz makine öğrenimi ağı Fetch.ai (FET). Van de Poppe, altcoin biriktirmeden önce FET’in 0,25 dolar direncini geçmesini beklediğini, bu direncin geçilememesi halinde düşüş olabileceği konusunda uyararak “0,25 dolar direncinin kırılması çok önemli ve ardından daha yüksek seviyelere doğru hareket edecektir. Eğer bu direnç kırılmazsa 0,14 doların veya 0,17 doların gelmesini beklerim.” ifadelerini kullandı.

Van de Poppe radarındaki bir diğer altcoin ise Ethereum ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum (ARB). Analiste göre, ARB 1,30 doların üzerine çıkarsa muhtemelen yükseliş bölgesine girecek.

Analistin radarındaki son altcoin ise video paylaşım Blockchain’i Verasity (VRA). Van de Poppe, VRA’nın önemli yükseliş hareketinin fitilini ateşlemek için 0,0058 dolarlık direnci aşması gerektiğini belirterek şunları söyledi: