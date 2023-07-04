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Geçtiğimiz haftayı yüzde 25’in üzerinde yükselerek kapatan ve gösterdiği performans ile piyasa değeri ile en büyük 10 kripto paraya liderlik eden Litecoin (LTC), 3 Temmuz’da piyasa değerinin 8 milyar doları aşmasıyla yılın en yüksek seviyesi olan 114 dolara çıktı. Piyasa analistleri önde gelen altcoin’deki yükselişin kademeli olarak devam edeceğini öngörüyor olsalar da on-chain (zincir üzeri) veriler LTC’deki bu yükselişin sonuna gelinmiş, en azından bir süreliğine yükselişin durabileceğini gösteriyor.

LTC İçin Yüzde 40’ı Bulan Düşüş Uyarısı

Litecoin’in blok ödülü yarılanmasına (halving) yaklaşık 40 gün kala, popüler altcoin‘i çevreleyen güçlü bir yükseliş beklentisi var. Analistler LTC‘nin daha fazla yükselmesine işaret eden yüksek fiyat hedefleri verirken, zincir üzeri veriler yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, LTC için düşüş uyarısında bulunarak şunları söyledi:

Şu anda Litecoin’in 30 günlük MVRV’si yüzde 35 civarında seyrediyor. Geçmiş verilere bakıldığında, LTC’nin 30 günlük MVRV’sinin 2018’den bu yana yüzde 30’u her aşmasını sert düşüşlerin takip ettiği görülüyor. Bu düşüşler genellikle yüzde 30 ila yüzde 40 arasında değişiyor.

Litecoin’in fiyatı bu yılın başında iki kez 100 doları geçmiş ancak bu kritik eşiğin aşılmasını yüzde 20’yi bulan sert düşüşler takip etmişti.

Litecoin’in Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanması

Litecoin Blockchain‘i önümüzdeki ayın ilk haftasında bir sonraki halving etkinliğinden geçmeye hazırlanıyor. Yarılanma adı verilen bu etkinlik ile Litecoin madencilerine çıkardıkları blok başına verilen LTC miktarı yarı yarıya azaltılacak. Piyasaya giren yeni LTC miktarındaki bu düşüşün arz ve talep üzerinde etkili olması ve potansiyel olarak fiyatta yükselişi tetiklemesi bekleniyor. Yılın ilk gününden bu yana değerinin yüzde 53 oranında artıran Litecoin’deki bu yükselişin gerekçesi olarak hızla yaklaşılan yarılanma etkinliği gösteriliyor.

Öte yandan yarılanma etkinliği heyecanı Litecoin ağındaki aktivitenin büyük ölçüde artmasına, ağın hashrate’inin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmasına neden oldu. Litecoin‘in hashrate’i Haziran ayı boyunca artarken, hashrate’deki bu artışa madencilik zorluğundaki artış eşlik etti. Bu artışla Litecoin Blockchain’inde yeni blokların çıkarılması ve eklenmesi zorlaşmış oldu. Madencilerin bu zorluğa madencilik operasyonlarına daha fazla madencilik cihazı ekleyerek yanıt vermesi ve başarılı bir şekilde blok bulma şanslarını artırmayı amaçlamaları eşlik etti.