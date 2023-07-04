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Kripto para sektörü, lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yeniden 31.000 dolar üzerine konuşlanması ile tamamen yeşil bir görünüm kazandı. Lider kripto para birimi dahil birçok kripto para yeniden yükselişe geçti ve uzun süredir beklenen mini boğa sezonu gelmiş olabilir. Bunda tabii ki BTC’nin 6 aydan beri devam eden düşüşten kurtulmasının etkisi de var. Peki olası bir mini rallide en çok hangi altcoinler ön plana çıkabilir?

İçerik Rehberi 1 XRP, ETH, ADA ve BNB Sessizce İlerliyor

XRP, ETH, ADA ve BNB Sessizce İlerliyor

Aslında bunu anlamanın birçok yolu var ve sosyal medya hakimiyet oranı da bunlardan birisi. Santiment tarafından yayınlanan verilere bakıldığında, BTC’ye göre geride kalan ancak diğer altcoinleri baskılayan birkaç kripto paranın görülmesi mümkün. Bunlar sırasıyla Ethereum (ETH), Cardano (ADA), XRP ve Binance Coin (BNB) olarak ifade edilebilir. BTC’ye göre geride kalan bu altcoinler yine de sosyal medya etkisi konusunda en çok ön plana çıkan projeler olarak görülüyor.

Bitcoin’in sosyal medya hakimiyeti 28 Haziran tarihi itibarıyla %23 seviyesinde iken ETH %7,32, Cardano %1,53 ve XRP %1,17 seviyesindeydi. Çok konuşulan Binance’in kendi kripto para birimi BNB ise %0,64 ile alt sıralarda yer aldı. BTC fiyatının yıl sonundan bu yana %82 artış elde etmesi ve bunun lider kripto para birimi olması tabii ki sosyal medya etkisini değiştiriyor. BTC için birkaç gün önce başlayan yükseliş ve 31.000 dolar üzerine kadar devam eden ivme de sosyal medya etkisini artırdı. Buna rağmen öne çıkan altcoinlerin daha önceki altcoin rallisi zamanlarından çok daha geride bir sosyal medya etkisine sahip olduğu görülüyor. Bu, olası bir rallinin henüz başlamadığını ortaya koymakta.

ETH ile başlayan daha önceki altcoin rallilerinde ADA ve XRP gibi kripto paralar bunları takip etmişti ve her biri kendi rallilerini yaşamıştı. Bu sefer de benzer bir durum bekleniyor ve önde gelen altcoinler ile ciddi bir ralli başlayabilir. Sosyal medya etkisinin oranları ise bunun hangileri ile başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.