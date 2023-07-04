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XRP coin için son günlerdeki tansiyon giderek artıyor ve fiyat dar bir aralıkta gidip gelirken tansiyonun artma sebebi kesinlikle Ripple davası olarak biliniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edilen Ripple Labs için yıllar geçmesine rağmen bir çözüm gelmedi ve dava sürüyor. Bu esnada SEC, Coinbase ve Binance gibi borsaları da dava etti ve durum iyice karıştı. Dünyaca ünlü bir avukat ise Coinbase‘in uyguladığı çifte standarda dikkat çekip durumu eleştirdi.

Coinbase’e XRP Suçlaması

Dünyaca ünlü avukat Bill Morgan, Coinbase’in XRP odaklı çifte standardı konusunda eleştirilerde bulundu. Morgan’ın bu açıklamaları ise Coinbase’in baş hukuk müşaviri Paul Grewal’ın bir tweete verdiği yanıt sonrası geldi. Grewal, SEC’nin Coinbase için “yasa dışı şekilde çalışıyor ve iş yapıyor” iddiasına karşılık dünyanın en büyük varlık şirketlerinden BlackRock gibi kurumların bu “yasa dışı şirket” ile iş yapmaya çalıştığına dikkat çekilen tweete yanıt vererek, bunu onayladı. Buradaki SEC eliyle yapılan çifte standard, Grewal’ın onayını aldı.

Avukat Morgan ise Coinbase’in eylemlerinden duyduğu tatminsizliği ortaya koydu. Morgan’a göre Coinbase yasa dışı eylemlerde bulunmuyorsa XRP alım satımını yeniden açmalı ve yatırımcılara bu imkanı tanımalı. Morgan, SEC tarafından menkul kıymet ilan edilen tokenların XRP ile ilgisi olmadığını ve Coinbase’in SEC tarafından yapılan bir çifte standarda tepki gösterirken kendisinin de bunu yaptığını belirtti.

Coinbase, Adaletsiz İlerliyor

Morgan’a göre şu an SEC tarafından menkul kıymet ilan edilen SOL ve ADA, hala Coinbase bünyesinde alınıp satılabiliyor. Buna rağmen davası henüz sonuçlanmayan XRP için bu imkan çok önceden alındı ve XRP direkt olarak platform dışı bırakıldı. Morgan’a göre bu direkt bir çifte standard ve kripto para sektöründeki taraf tutmanın en büyük örneği.

XRP böyle bir haber alması durumunda yeniden patlama yaşayabilir. XRP fiyatı 0,49 dolara takılıp kaldı ve yeni bir haber gelmesi durumunda hacim ciddi bir artış yaşayabilir.