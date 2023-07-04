Okuma Süresi: 2 Dakika

Debank’ın sağladığı verilere göre, yeni oluşturulan bir kripto para cüzdanı, ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den trilyonlarca Pepe coin (PEPE) (toplamda 1.64 milyon dolar değerinde) satın aldı. Öte yandan memecoin hype’ının zirve yaptığı dönemde, 5 Mayıs’ta PEPE’yi listeleyen Binance’in altcoin’i esnek kredi platformundan çıkardığı haberi de PEPE fiyatını sarsmıştı. Yine de PEPE coin, piyasa değeri açısından Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi diğer önde gelen memecoin’lerle karşılaştırıldığında oldukça iyi performans gösteriyor.

PEPE Coin’i Hedef Alan Diğer Balina İşlemleri

PEPE coin‘e dönük iki kayda değer balina işlemi, kısa vadede fiyatın yükselebileceğini şeklinde yorumlandı. “0xcfff” ile başlayan bir kripto para cüzdanı, yaklaşık 1.08 milyon dolar değerinde 471 bin 700 USDC harcayarak 260 milyar PEPE satın aldı. Ayrıca, Twitter kullanıcısı osf_rekt, 720 bin dolar değerinde 367 ETH karşılığında 404.5 milyar PEPE satın aldı.

Yazım sırasında 0,00000174 dolardan işlem gören PEPE, son bir saat içinde yüzde 0,38’lik bir düşüş ile karşı karşıya olsa da son bir hafta içinde değerini yüzde 10’un üzerinde artırdı. Memecoin‘in son 24 saatteki işlem hacmi ise 393.5 milyon dolara çıkarak yüzde 205,13’lük önemli bir artış kaydetmiş oldu.

Yatırımcıların Short Pozisyon Israrına Rağmen PEPE Fiyatı Yükseliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance, geçtiğimiz günlerde Esnek Kredi platformunda PEPE’yi borç alınabilir varlık olarak listeden çıkardığını duyurmuştu. Bu karar memecoin’i çevreleyen ticaret dinamiklerini etkiledi ve duyurunun ardından PEPE’nin fiyatı yüzde 15 oranında düştü.

Kripto veri platformu CoinGlass’ın sunduğu veriler de son 24 saatte PEPE’de kaydedilen 3.02 milyon dolarlık long/short pozisyon tasfiyelerinin 2.02 milyon dolarlık önemli bir kısmını short pozisyonlar oluşturduğunu gösteriyor. Bu memecoin’in fiyatının düşüş bekleyerek pozisyon alanlar karşısında yükseldiği anlamına geliyor.