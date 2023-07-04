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Kripto para piyasası, son dönemde bir dizi üst düzey altcoin’in kazanımlarının bir kısmını kaybetmeye zorlayan çok düzensiz bir volatiliteyle karşı karşıya. Son derece olumlu ekosistem güncellemelerine ve geliştirmelerine rağmen Polkadot (DOT) fiyatı son birkaç hafta boyunca düştü. DOT, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 0,48’lik bir düşüşle 5,49 dolardan işlem görüyor. Fiyat grafiklerine bakıldığında, Polkadot’un emsallerinin çoğunun gerisinde kaldığı görülüyor olsa da Layer 1 Proof of Stake (PoS) protokolü kendini sınırlarının ötesine taşımakla meşgul ve yakın gelecekte büyük bir fiyat rallisi için zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

Polkadot’un Benimsediği Fark Yaratan Strateji

Yenilikçi akıllı sözleşme protokollerinin çoğunda olduğu gibi Polkadot da ekosistemine daha fazla kullanıcı çekmek ve bu şekilde DOT token’i için talep oluşturmak adına bir dizi benzersiz merkeziyetsiz uygulamanın (dApp) ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu bağlamda piyasaya sürülen son uygulama, bir Polkadot Parachain’i olan Unique Network‘ün NFT pazar yeri oldu. Web3 dünyası, NFT pazar yerleriyle dolup taşarken Unique NFT pazar yeri, herhangi bir içerik oluşturucusunun birkaç tıklamayla NFT paketleme, telif hakkı, sponsorluk ve daha fazlası gibi özelliklerle yardımcı program token’i oluşturmasına izin verme gibi pek çok farklı özelliğe sahip.

Polkadot, Unique NFT pazar yerinin yanı sıra birçok kişinin akıllı sözleşmelerin geleceğini önemli ölçüde şekillendireceğini öngördüğü bir alanda hakimiyetini artırma peşinde koşarak yapay zeka tabanlı merkeziyetsiz uygulamalara dönük çalışmalara da odaklanmış durumda.

DOT’un Yükselmesi İçin Parachain’lerin Önemi

Polkadot, her alanda çığır açan parachain’lere ev sahipliği yapan, yüksek performanslı bir Blockchain’dir. Bu parachain’lerin başarılı olması uzun vadede en büyük 12’nci kripto para olan DOT için yükselişle sonuçlanacak olması bakımından oldukça önemli bir yere sahip.

Parachainler, Polkadot Blockchain’i üzerinde çalışan, ölçeklenebilirlik ve etkileşim sunan bağımsız Blockchain’lerdir. Polkadot, çoklu parçacık ağlarına imkan tanıyan bir Blockchain platformudur. Her bir parçacık, kendi özgün kurallarına ve varlıklarına sahip bir Blockchain olarak işlev görür. Parachainler, Polkadot’un güvenlik modeli ve konsensüs mekanizmasını paylaşır. Polkadot’un güvenliğini sağlamak için, Polkadot’ta bir ana zincir ve birçok parçacık zinciri bulunur. Ana zincir, Blockchain’deki güvenliği sağlayan konsensüsü yönetirken, parçacıklar farklı özelliklere, uygulamalara veya kullanım durumlarına sahip olabilir.

Parachainler, Polkadot ağının güvenlik avantajlarından yararlanarak kendi özgün iş mantığına ve varlık transferine sahip olabilmektedirler. Daha hızlı işlem hızları, daha düşük ücretler ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlar sunarlar. Ayrıca, farklı parçacıklar arasında iletişim kurabilme yetenekleri sayesinde, Polkadot ağı üzerindeki farklı parçacıklar birbirleriyle etkileşimde bulunabilir ve veri paylaşabilirler.