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Analistlere göre son dönemdeki düşüşe rağmen, kripto piyasası için hala bazı olumlu işaretler var. Kripto para birimleri için genel piyasa değeri hala 1 trilyon doların üzerinde ve giderek artan sayıda kurumsal yatırımcı kripto para birimlerine yatırım yapıyor. Buna ek olarak, kripto alanında pek çok yenilik gerçekleşiyor ve her zaman yeni projeler başlatılıyor.

Yükselen yıldızlardan biri de iddialara göre fark yaratan bir meme coin olan DigiToads (TOADS). Polygon (MATIC) ve Polkadot (DOT) gibi tokenlerin fiyatlarında düşüş yaşanırken, yatırımcılar çekici özellikleri ve büyüme potansiyeli nedeniyle DigiToads’u inceliyor olabilir.

DigiToads (TOADS)

İddialara göre DigiToads’un en büyük özelliklerinden biri heyecan verici P2E oyun ekosistemi. Oyuncular, benzersiz DigiToads’ları toplamalarına, beslemelerine ve onlarla savaşlara girmelerine olanak tanıyan heyecan verici bir web3 oyununu oynayabilir. Bu türünün tek örneği dijital yoldaşları satın alma, takas etme veya kazanma yoluyla edinmek, heyecan ve sahiplenme unsuru katıyor olabilir. Her DigiToad’un kendine has özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri vardır ve oyunculara aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir seçenek yelpazesi sunar.

Oyuncular, DigiToad’larını güçlendirmek ve savaşlarda rekabet avantajı elde etmek için ekosistemin yerel para birimi olan TOADS tokenlarını kullanarak yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı satın alabilirler. İddialara göre TOADS tokenları şeklinde gerçek ödüller sunarak, oyun sadece eğlence sağlamakla kalmaz, aynı zamanda oyuncuların oynarken gerçek para kazanmalarını da sağlar.

Her DigiToads sezonunun sonunda, liderlik tablosundaki oyuncuların en iyi %25’i ödül olarak TOADS tokenları alır, böylece sürekli katılım ve ödüllerin adil bir şekilde dağıtılması sağlanır. Buna ek olarak, oyun içi eşya satışlarından elde edilen fonların %50’si ödül fonuna tahsis edilerek oyuncuların performanslarına göre ödül kazanmaları sağlanmaktadır.

DigiToads ayrıca iddialara göre topluluk ve sosyal sorumluluğa da güçlü bir vurgu yapıyor olabilir. Proje, kârının %2,5’ini yeniden ağaçlandırma ve yağmur ormanlarının korunmasına adanmış hayır kurumlarına taahhüt ederek çevresel amaçları desteklemeyi taahhüt etmiş durumda. Bu, kripto alanının ötesinde olumlu bir etki yaratmaya adanmışlığı gösteriyor olabilir.

Ayrıca, iddialara göre TOADS sahipleri destekleri için sürekli olarak ödüllendirilmektedir. Ödül havuzundan yapılan aylık airdrop’lar, topluluğun toplanan fonlardan pay almasını sağlayarak DigiToads ile yatırımcıları arasındaki bağı güçlendiriyor.

Proje, NFT stake etme yoluyla topluluğunu daha da teşvik ettiklerini dile getiriyor. Her TOADS işleminin %2’sinin stake havuzuna eklenmesiyle, ekosistemdeki katılımcılar katılımları ve sadakatleri için ödüllendirilir. Dijital varlıklarını düzenli aralıklarla stake etmeyi seçen NFT sahipleri, stake sürelerine bağlı olarak artan ödüller kazanıyor. Bu, iddialara göre, uzun vadeli katılımı teşvik eder ve ekosisteme değer katar.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum için bir Katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak popülerlik kazanmış olsa da, iddialara göre, yatırımcı duyarlılığını etkileyen bazı zayıflıklarla karşı karşıya olabilir. Ana endişelerden biri, yatırımcılar arasındaki güveni aşındırabilecek fiyat düşüşü. Ek olarak, iddialı açıklamalara göre, bir altyapı projesi olarak Polygon, DigiToads gibi memecoin projelerini kripto pazarının ön saflarına iten oyunlaştırılmış deneyimlerden ve doğrudan yardımcı programlardan yoksun. Polygon’un teknik gelişmelere odaklanması, dinamik ve ilgi çekici fırsatlar arayan yatırımcılar arasında güçlü bir yankı uyandırmayabilir.

Polkadot (DOT)

DigiToads ekibinin iddialı açıklamalarına göre, birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle bilinen Polkadot’un yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken zayıf yönleri de var. Polygon’a benzer şekilde, Polkadot da belirsizlik ve risk yaratabilecek fiyat dalgalanmaları yaşamış olabilir. Ayrıca, Polkadot blok zincirleri oluşturmak ve birbirine bağlamak için sağlam bir çerçeve sunarken, DigiToads gibi projelerin başarısını sağlayan memecoin statüsünden ve zorlayıcı yardımcı programlardan yoksun. Sonuç olarak, iddialara göre, memecoin piyasasına ve sunduğu büyüleyici deneyimlere maruz kalmak isteyen yatırımcıları çekmekte zorlanabilir.

Sonuç

İddialara göre, Polygon (MATIC) ve Polkadot’un (DOT) fiyatları düşerken, yatırımcılar güçlü özellikleri ve yüksek getiri potansiyelinden etkilenerek DigiToads’u inceliyor olabilir. Topluluğa, sosyal sorumluluğa ve yeniliğe odaklanmasıyla, DigiToads ön satışı, tam olarak Lilypad 6 aşamasında, toplam 3,6 milyon dolardan fazla para toplanmış ve artışın devam etmesi hedefleniyor. DigiToads, memecoin projeleri ve sundukları fırsatlar hakkındaki düşüncelerimizi yeniden tanımlamak için iyi bir konuma sahip olmayı amaçlıyor.

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