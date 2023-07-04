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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 31.000 dolar üzerine çıkarak yeni bir altcoin rallisi için z emin hazırladı. Buna rağmen toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) cephesinden bir hareketlilik gelmedi ve ETH fiyatı hala 2.000 doların altından işlem görüyor. BTC için kritik direnç kırılırken ETH‘nin geride kalması ancak hacmin artması, yakında bir patlama yaşanacağına işaret ediyor. Bu patlamanın yönü ise ETH rallisi için ya tamam ya da devam niteliğinde olacaktır.

ETH/USD Yorum Grafiği

Ethereum, 24 saat içerisinde 7,7 milyar dolarlık hacme ulaştı ancak bu hacim artışı fiyatı 2.000 dolar üzerine atma konusunda yardımcı olmadı. Özellikle fiyatın 1.960 dolar direncinde kaldığı ve buradaki açık pozisyonların artan hacme rağmen tam olarak kapanmadığı görülüyor. ETH/USD paritesi için 1.960 doların kırılmasını sağlayacak bir temel gelişme henüz yaşanmasa da fiyatın dar aralıkta sıkışması bunu tetikleyebilir.

ETH, günlük hacmini %15 oranında arttırdı ve şu an grafikte de 1.921 dolar sonrası bir kırılım oluştuğu görülüyor. ETH, kısa vadede 1.920 dolar direncine geri dönmeden yeni bir test ile 1.960 doları kırabilir ve gözüken flama formasyonu da bunu destekliyor.

ETH, %78,6’lık FIB seviyesinin 2.020 dolara gelmesi ile de aslında asıl patlamaya ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. 1.960 dolar sonrası psikolojik 2.000 dolar ve teknik 2.020 dolar seviyeleri kırılabilir ve ETH için 3.000 dolar yolculuğu başlayabilir. EMA’ya bakıldığında hem 20 hem de 50 günlük verilerin alıcılar için dinamik bir destek sunduğu ve düşüş tehlikesinin azaldığı görülüyor.

ETH İçin Olumsuz İhtimal Uzak!

ADX de benzer bir alım baskısına işaret ederken fiyatın orta vadede yükseliş hedefinin devam edeceğine vurgu yaptığı görülüyor. ETH için her şeyin iyi gitmesi, kısa vadede 2.020 doların ve devamında 2.350 doların test edilmesini sağlayacaktır. Ancak olası bir olumsuz durumda da fiyat yeniden 1.920 dolara ve buradan 1.850 dolara kadar çekilebilir. Artan hacmin alım yönlü olması ise düşüşün nispeten uzak bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

ETH’nin bu durumu direkt olarak BTC’den de etkilenebilir ve 32.000 dolar bu sebeple kritik.