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Yine O Ülke! Çin Yeniden Bitcoin’e (BTC) Yönelik Çalışmalarıyla Gündemde!

Özet

  • Geçmişte Bitcoin ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunan isim Pan Gongsheng Çin Halk Bankasına atandı.
  • BTC'ye eleştirileriyle tanınan isimin ülke ekonomisine önemli hamleleri bekleniyor.
  • Çin ekonomisinin kritik bir dönemecinde yapılan atama yüksek beklentiler içeriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:11
3 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin’de faaliyet gösteren bir partinin merkez bankasının parti sekreteri olarak bir Bitcoin (BTC) eleştirmeni atadığı ve onu bir sonraki vali olmak için sıraya koyduğu bildirildi.

Kripto Para Açıklamaları!

Wall Street Journal’ın yeni bir haberine göre Çinli liderler, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng’i Parti’nin en üst düzey görevi olan Çin Halk Bankası (PBOC) parti sekreteri olarak atadı. Pan Gongsheng’i, 2012’de PBOC’ye katıldı ve 2015’te Çin’in döviz düzenleyicisi oldu. Rapor, Pan’ın terfisinden sonra muhtemelen bankanın başkanı olarak atanacağını söylüyor. Pan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimi kullanımını kısıtlayan ve Çin’deki finansal teknoloji şirketlerini düzenleyen, bir grup olan İnternet Finansal Riskleri İyileştirme Lider Grubundan da sorumlu.

Pan, geçmişte Bitcoin ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunmuştu. 2017’deki bir etkinlik sırasında Pan’ın , “Nehir kenarında oturup izlerseniz, bir gün Bitcoin’in cesedi önünüzde yüzecek” dediği bildirildi. Ayrıca Çin’in Bitcoin ticaretini kısıtlama kararını desteklemek için konuştu.

Çin Gelişmeleri!

Rapora göre Pan, uluslararası geçmişi ve küresel merkez bankası başkanlarıyla verimli bir ilişki kurabileceği beklentisi nedeniyle atamayı aldı. Uluslararası Para Fonu’nun eski Çin bölüm şefi ve şimdi Cornell Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Eswar Prasad konu hakkında şunları söyledi:

Pan, ekonomik büyümeye destek sağlama, finans sektöründe piyasaya yönelik reformları teşvik etme ve bankacılık sistemindeki riskleri yönetme konularında PBOC’yi zorlu arazilerde yönlendirmek için teknik yetkinliğe ve becerilere sahip. Bu zorluklar, elbette PBOC’nin altında faaliyet gösterdiği siyasi kısıtlamalarla kat kat artıyor.

Pan’ın atanması hakkında hazırlanan raporda son olarak şu ifadelere yer verildi:

Yavaşlayan büyüme, artan borç seviyeleri ve yaşlanan bir nüfusla boğuşan Çin ekonomisinin kritik bir dönemeçte olduğu bir zamanda geldiğini vurguladı.

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