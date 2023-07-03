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Çin’de faaliyet gösteren bir partinin merkez bankasının parti sekreteri olarak bir Bitcoin (BTC) eleştirmeni atadığı ve onu bir sonraki vali olmak için sıraya koyduğu bildirildi.

Kripto Para Açıklamaları!

Wall Street Journal’ın yeni bir haberine göre Çinli liderler, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng’i Parti’nin en üst düzey görevi olan Çin Halk Bankası (PBOC) parti sekreteri olarak atadı. Pan Gongsheng’i, 2012’de PBOC’ye katıldı ve 2015’te Çin’in döviz düzenleyicisi oldu. Rapor, Pan’ın terfisinden sonra muhtemelen bankanın başkanı olarak atanacağını söylüyor. Pan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimi kullanımını kısıtlayan ve Çin’deki finansal teknoloji şirketlerini düzenleyen, bir grup olan İnternet Finansal Riskleri İyileştirme Lider Grubundan da sorumlu.

Pan, geçmişte Bitcoin ile ilgili eleştirel yorumlarda bulunmuştu. 2017’deki bir etkinlik sırasında Pan’ın , “Nehir kenarında oturup izlerseniz, bir gün Bitcoin’in cesedi önünüzde yüzecek” dediği bildirildi. Ayrıca Çin’in Bitcoin ticaretini kısıtlama kararını desteklemek için konuştu.

Çin Gelişmeleri!

Rapora göre Pan, uluslararası geçmişi ve küresel merkez bankası başkanlarıyla verimli bir ilişki kurabileceği beklentisi nedeniyle atamayı aldı. Uluslararası Para Fonu’nun eski Çin bölüm şefi ve şimdi Cornell Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Eswar Prasad konu hakkında şunları söyledi:

Pan, ekonomik büyümeye destek sağlama, finans sektöründe piyasaya yönelik reformları teşvik etme ve bankacılık sistemindeki riskleri yönetme konularında PBOC’yi zorlu arazilerde yönlendirmek için teknik yetkinliğe ve becerilere sahip. Bu zorluklar, elbette PBOC’nin altında faaliyet gösterdiği siyasi kısıtlamalarla kat kat artıyor.

Pan’ın atanması hakkında hazırlanan raporda son olarak şu ifadelere yer verildi: