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Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para Ethereum (ETH), 24 saat içerisinde ciddi bir ivme yakaladı ve BTC de dahil bütün kripto paralara yönelen ilgiyi kendine çekmeyi başardı. BTC, 24 saat içerisinde %0,4 yükseliş elde ederken ETH ise %2,6 yükseliş ile top 10 içerisinde öne çıktı. ETH yeniden 2.000 dolara doğru ilerlerken bunun sebebi ise balinaların etkinlikleri olabilir.

ETH Balinaları Hareketlendi

Blockchain takip şirketi Lookonchain tarafından aktarılan bilgilere göre balinalar son günlerde ciddi bir ETH ilgisine sahip ve yüklü miktarda ETH çekimleri devam ediyor. Lookonchain, 8 Haziran tarihinden bu yana borsalardan çekilen ETH miktarının 50.000 ETH’nin üzerine çıktığı belirterek bunun 91 milyon doları geçtiğini aktardı. Bunu yapan ise tek bir ETH balinası old.

Spesifik bir altcoin balinasının böylesine yüklü ETH çekimleri yapması korkutucu gözükse de bunun aslında olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Lookonchain, kısa süre önce yine milyonlarca dolarlık ETH çekimi yapan balinanın bilgilerini takipçileri ile paylaştı.

Blockchain analiz şirketi sadece tek bir balinayı paylaşmakla kalmadı. Bir başka balinayı daha ifşa eden uzmanlar, bunun ise yüklü miktarda ETH almaya devam ettiğini ortaya koydu. Yeni balina, CRV, LDO ve yüklü miktarda ETH alıyor.

Ethereum Son Durum

Aktarılan bilgilere göre Aave’den 8 milyon USDC borç alan balina, bunun 6 milyon USDC’sini 3.115 ETH almak için kullandı. Bu alım, 1.926 dolarlık fiyattan yapıldı. Balinanın daha sonra ise 1,83 milyon CRV çektiği görüldü. Binance üzerinden 2,35 milyon dolarlık ETH de çeken balina, buna 326.000 dolarlık LDO ekledi.

Söz konusu ETH balinasının Binance’e yüklü miktarda USDC gönderip ETH alıp cüzdanına çekmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

ETH fiyatı ise son aylarda hiç olmadığı kadar 2.000 dolar seviyesine yakın ve bunun kırılması yeni bir rallinin fitilini ateşleyebilir. 2.000 dolar ETH için hep psikolojik bir öneme sahip oldu ve balinaların buna çok yaklaşıldığı anlarda devamlı ETH alımı yapması da yükseliş tezini kuvvetlendiriyor. ETH eğer bu dirençten geri dönerse yeniden 1.920 dolar desteğine kadar çekilebilir.