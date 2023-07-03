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Ethereum fiyatı, bin 900 dolar direncini geçerek onu desteğe dönüştürmesi ve bin 950 doların üzerine çıkmasının ardından yükseliş momentumunu artırdığına dönük sinyaller veriyor. Bir Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasıyla desteklenen en büyük ikinci altcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 2,96 yükselişle bin 960 dolardan işlem görüyor. Peki ETH için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Ethereum ve Altcoin Piyasasında Gözler Bitcoin’de

235.6 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, son 24 saatte ürettiği 7.6 milyar dolarlık işlem hacmi ile kısa süre önce geri kazandığı yükselen trend çizgisi desteğiyle aşağı yöndeki baskıdan korunuyor.

Bitcoin fiyatı ise son 24 saatte elde ettiği yüzde 0,43 yükselişle 30 bin 660 dolardan işlem görüyor ve başta ETH olmak üzere altcoin piyasasının her bir üyesinin gözü en büyük kripto paranın yapacağı fiyat hareketinde. Piyasa gözlemcileri ve analistleri, BTC’nin 35 bin dolar ve hatta 38 bin dolara doğru büyük bir çıkış yapmaya hazırlandığını öne sürseler de böyle bir yükseliş için öncelikle 31 bin dolar ile 32 bin dolar arasındaki direncin geçilmesi gerekiyor.

ETH, Bitcoin’in bu direnç bölgesini geçemeyerek aşağı yönde hareket etmesi halinde sırasıyla bin 800 dolar ve bin 650 dolardaki destek seviyelerine geri çekilmesi bekleyebilirler. Öte yandan BTC‘nin 35 bin dolar ve 38 bin dolar hedeflerine doğru hareket etmesi en büyük altcoin’in yukarı yönde beklenen fiyat hareketini yapmasını sağlayacak.

ETH Fiyatının 2 Bin Doların Üzerine Çıkma İhtimali

Blackrock, Fidelity Investments ve Cathie Wood gibi kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına beklenmedik bir dönemde gösterdikleri sürpriz ilgi, Haziran ayı boyunca piyasa için önemli bir destek oldu. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot Bitcoin ETF’si için başvuru yapması, birkaç hafta içinde Cathie Wood ve Fidelity gibi diğer oyuncuları da harekete geçirerek ABD’de benzer bir ürünü işletme umuduyla başvuru yapmaya itti.

Piyasa katılımcıları Blackrock‘un SEC’in diğer darboğazların yanı sıra yüksek volatiliteyi ve piyasa manipülasyonlarını gerekçe göstererek birkaç yıldır yeşil ışık yakmaktan kaçındığı spot Bitcoin ETF’sine onay verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna inanıyor. Daha fazla kurumsal yatırımcının piyasaya akın etmesiyle, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paraların olumlu tepki vermesi kaçınılmaz olacak.

Ethereum’un bin 650 dolardan aldığı güçlü destek, esas olarak kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisindeki artıştan kaynaklanıyor. Altcoin kralının bin 900 doların üzerinde ve özellikle de noktalı yükselen trend çizgisinin üzerinde kalması, en az dirençli yolun kademeli olarak yukarı yönde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, 2 bin doların üzerinde gerçekleşmesi öngörülen bir kırılma artık sadece bir zaman meselesi gibi duruyor.

ETH Fiyatındaki Yükseliş Görünümünün Değerlendirilmesi

ETH fiyat grafiğindeki ilk önemli yükseliş sinyalini veren Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinden gelen alım sinyali altcoin kralı için yükseliş görünümünü teyit ediyor. ETH satın almak isteyenler için 20 Haziran’da MACD’den gelen bu sinyal, yatırımcı ilgisinin artmasına neden oldu ancak 2 bin dolardaki direnç noktası yükselişi sınırlandırdı.

Fiyat grafiğindeki ikinci önemli yükseliş sinyali ise MACD gibi 20 Haziran’da Ethereum yükseliş trendini desteklemek için tersine dönen SuperTrend göstergesinden geldi. Hareketli bir ortalama gibi çalışan bu gösterge de piyasadaki volatiliteyi ölçmek için gerçek ortalama aralıklarını (ATR) kullanıyor. SuperTrend göstergesi Ethereum fiyatını takip ettiği sürece 2 bin dolara doğru toparlanma kaçınılmaz olacak. Yatırımcılar, ETH’nin günlük mum kapanışını noktalı trend çizgisinin üzerinde yapmasını ve psikolojik direncin ötesinde beklenen kırılmayı doğrulamak için alıcı sıkışıklığını bin 900 doların yeniden test edilmesiyle doğrulamak için bekleyebilirler.

Kaybetme, kaçırma korkusunun (FOMO) aniden ortaya çıkması, Ethereum fiyatının 3 bin dolara doğru hareket etmesi ve ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 878 dolara ve ötesine geçmesi için itici güç görevi görebilir.