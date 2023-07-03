Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5’lik bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, haftaya yükseliş ile başlarken Ethereum (ETH) da %2,5’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 1965 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,21 trilyon doları aştı.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto para piyasası, haftaya yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5’lik bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), %2,5’in üzerinde bir artış ile 1965 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte BNB 248,75 dolar, XRP 0,48 dolar, Cardano (ADA) 0,29 dolar, Dogecoin (DOGE) 0,067 dolar, Litecoin (LTC) 109,33 dolar ve Solana (SOL) ise 19,2 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

The Graph (GRT), Filecoin (FIL), Pepe (PEPE), Klaytn (KLAY) ve Maker (MKR) piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde yukarı yönlü bir ivme yakaladı ve kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışları ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam ederek düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Synthetix (SNX), WOO Network (WOO), Bitcoin SV (BSV) ve Litecoin (LTC) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.