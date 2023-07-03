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  •   SEC Yetkililerinden İddialara Cevap Geldi: SEC Başkanı Gensler, Görevinden İstifa mı Etti?

SEC Yetkililerinden İddialara Cevap Geldi: SEC Başkanı Gensler, Görevinden İstifa mı Etti?

Özet

  • Son günlerde kamuoyunda SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevinden istifa ettiğine yönelik bir söylenti gündeme geldi.
  • Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, SEC yetkililerine söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını sordu ve yetkililerden gelen cevabı paylaştı.
  • SEC'nin halkla ilişkiler ekibi, SEC Başkanı Gensler'ın görevinden istifa ettiğine yönelik gündeme gelen iddiaları reddetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
18:50
3 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde kamuoyunda SEC Başkanı Garry Gensler’ın görevinden istifa ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, Gensler’ın SEC’deki görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaları yetkililere sordu. Yetkililerin söz konusu iddiaları reddetmesiyle birlikte kamuoyunda Gensler’ın görevinden istifa ettiğine yönelik söylentilerin asılsız olduğu ve SEC Başkanının görevine devam etmekte olduğu ortaya çıktı.

SEC Yetkilileri İddialara Cevap Verdi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Haziran ayının başlarında Binance ve Coinbase‘e ardı ardına açtığı davalar, kripto ekosistemi üzerinde oldukça önemli bir etki yarattı. Bu süreçte SEC, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ve kripto ekosisteminden birçok bilinen isim de dahil olmak üzere çok sayıda ismin eleştiri oklarının hedefine oturdu. Kamuoyunda SEC’nin son dönemlerde attığı adımlar önemli bir tartışma konusu yaratırken aynı zamanda SEC Başkanı Gensler’ın görevinden istifa ettiğine yönelik söylentiler de kamuoyunda hızla yayıldı. Gensler’ın  SEC’deki görevinden istifa ettiğine yönelik iddialara ise SEC yetkililerinden yanıt gecikmedi.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, Amerika Birleşik Devletleri ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’ın görevinden istifa ettiğine yönelik kamuoyunda gündeme gelen söylentilerin doğru olup olmadığını sordu.

Gary Gensler, SEC’deki Görevine Devam Ediyor

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, SEC Başkanı Gensler’ın görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaları SEC yetkililerine sordu ve SEC‘nin halkla ilişkiler ekibinin söz konusu iddialara verdiği cevabı Twitter hesabından paylaştı. SEC yetkilileri, kamuoyunda bir süredir gündeme gelen söz konusu iddiaları reddeti.

SEC yetkililerden gelen cevap ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’ın görevine devam etmekte olduğunun ve kamuoyunda görevinden istifa ettiğine yönelik yapılan spekülasyonların tamamen asılsız olduğunun anlaşılmasına neden oldu.

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