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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Binance’in ardından Coinbase de böylece SEC’nin radarına girmiş oldu. SEC’nin iddiasına göre menkul kıymetler yasasını ihlal eden Coinbase için yasal süreç başladı.

SEC, Coinbase’e Dava Açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase’e dava açtı. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in ardından Coinbase de SEC’nin radarına girmiş oldu. SEC’nin iddia ettiği üzere ABD menkul kıymetler yasasını ihlal eden Coinbase için yasal süreç resmen başladı. Davanın şikayet dosyasında suçlamalara ilişkin detaylara yer verildi.

SEC’nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Coinbase’in kayıtsız bir menkul kıymet borsası olarak faaliyet göstermek ile suçlandığı ifade edildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun resmi web sitesinde yer alan ifadelere göre SEC’nin iddiası, Coinbase’in en az 2019’dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığı yönünde:

“Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün Coinbase, Inc. şirketini kripto varlık ticaret platformunu kayıtsız bir ulusal menkul kıymetler borsası, komisyoncu ve takas kurumu olarak işletmekle suçladı. SEC ayrıca Coinbase’i hizmet olarak kripto varlık staking programının teklifini ve satışını kaydettirmediği için suçladı. SEC’in şikayetine göre, Coinbase en az 2019’dan bu yana, kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandı. SEC, Coinbase’in bir borsa, komisyoncu ve takas kurumunun geleneksel hizmetlerini, bu işlevlerden herhangi birini yasaların gerektirdiği şekilde Komisyon’a kaydettirmeden iç içe geçirdiğini iddia ediyor.”

SEC Başkanı Gary Gensler’dan Açıklama

İşlem hacimleri bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance’in ardından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase de SEC’nin radarına girdi. Coinbase de SEC tarafından ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine yönelik suçlamalar ile karşı karşıya kaldı.

SEC Başkanı Gary Gensler da söz konusu suçlamalara ilişkin açıklamasında Coinbase’in menkul kıymetler yasasına tabi olmasına karşın bu menkul kıymetler yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini iddia etti.