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Eğer kripto para birimlerinde yeniyseniz ya da trade’e ayıracak vaktiniz yoksa copy trade işlerinizi kolaylaştırabilir. Copy trade, en basit anlamı ile tecrübeli yatırımcıların işlemlerini kopyalamanıza olanak sağlayan bir uygulama. Peki, copy trade’in detayları neler ve copy trade için hangi uygulamayı kullanabilirsiniz?

Copy Trading Nedir?

Copy trade, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir işlem kopyalama sistemi. Copy trading karşınıza sosyal trading olarak da çıkabilir. Sosyal trading sayesinde diğer yatırımcılar ile iletişim kurabilir ve onların yatırım stratejilerini takip edebilirsiniz. Böylece kendi yatırım kararlarınızı yönetmeniz daha kolay bir hale gelir. Buna ek olarak sosyal trading ile diğer yatırımcıların başarı oranlarını da takip edebilirsiniz ve bunu kendi yatırım stratejinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bu durum özellikle kripto para ekosisteminde yeni olan yatırımcılar için faydalı bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Çünkü yeni yatırımcıların kendilerini geliştirmeleri zaman alabiliyor ve bu süreç için önlerine çıkan çeşitli fırsatları kaçırabiliyorlar. Dolayısıyla, copy trading, yatırımcıların, daha tecrübeli yatırımcıların stratejilerini izleyerek daha kısa sürede daha başarılı olmalarına olanak tanır.

Peki, copy trading’in avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajlar:

Kripto para piyasasına yeni giren yatırımcılar copy trading sayesinde piyasaya aşina olabilir ve işlemler için güven kazanabilir.

Yeni yatırımcılar, daha tecrübeli yatırımcıların işlemlerini izleyerek nasıl işlem yapılacağını öğrenebilir.

Kripto para piyasası ile ilgilenmek isteyen ancak bunun için zamanı olmayan yatırımcılar sosyal trading ile her an piyasanın içinde kalabilir.

Hem kripto paralarda yeni olan yatırımcılar hem de tecrübeli yatırımcılar fikir ve strateji alışverişinde bulunabilecekleri ve işlemlerini birlikte geliştirmeye çalışabilecekleri bir yatırımcı topluluğu yaratabilir.

Dezavantajlar:

Copy trading’de yatırım kararlarını tamamen bir başkasına bırakmış oluyorsunuz ve bu da aslında risk almadan para kaybetme riskini almış olacağınız anlamına gelir.

Copy trading’de de kendi risk toleranslarınızı belirlemeniz ve yatırım hedeflerinize uygun stratejileri tercih etmeniz çok önemli.

Gelelim copy trading’in nasıl yapıldığına. Copy trade işleminin 3 farklı tarafı bulunuyor ve bunlar yatırımcı, kullanıcı ve platform şeklinde sıralanabilir. Yatırımcı, alım satım işlemleri kopyalanan kişi; kullanıcı kendi bakiyesini kullanan ve deneyimli kişinin işlemlerini kopyalayan taraf; platform ise yatırımcı ve kullanıcının işlem yapmasını sağlayan aracı platform olarak tanımlanabilir.

Copy trade için kendinize uygun bir platform bulduğunuzu ve bu platforma katıldığınızı varsayalım. Platforma katıldıktan sonra şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Copy trade için ayıracağınız bütçeyi belirlemelisiniz.

Platformdaki yatırımcıların profillerini ve performanslarını incelemelisiniz.

Takip etmeye karar verdiğiniz yatırımcının kullanacağı havuza belirlediğiniz bütçeyi aktarmalısınız. Böylece sizin de 1000 dolar bakiyeniz ile birlikte diğer kullanıcıların da katılımıyla bir havuz oluşacak.

Seçmiş olduğunuz yatırımcı, bu fonu genellikle kısa vadeli olarak alım-satım işlemlerinde kullanıyor. İşlemler sonucu elde edilen kar ise katılımcıların hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Tabii bir kayıp oluşması durumunda da kullanıcıların bakiyelerine zarar yansımış oluyor.

TraderWagon Nedir?

TraderWagon yukarıda bahsettiğimiz tüm işlemleri yapabileceğiniz bir copy trade yani sosyal trade platformu olarak tanımlanabilir. Platform, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşınıza çıkıyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz.

Öte yandan TraderWagon, kullanıcıların social trading yapmasına olanak tanıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.

TraderWagon Mobil Uygulaması

TraderWagon ile kullanıcılar bilgisayar başında bile olmadan copy trading işlemlerini gerçekleştirebilir. TraderWagon mobil uygulamasını hem Google Play Store’dan hem de App Store’dan indirebilirsiniz. Yapılan açıklamalara göre mobil uygulama sayesinde kullanıcılar, ana sayfada eksiksiz performans ölçümleriyle 1000’den fazla yatırımcının portföyünü şeffaf bir şekilde görebiliyor. Buna ek olarak mobil uygulama sayesinde kullanıcılar hem yatırımcı hem de lider yatırımcı olabiliyor.

Öte yandan mobil uygulama ile kullanıcılara kolay bir kullanıcı arayüz sunulduğu ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar tek tık ile copy trade işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, TraderWagon mobil uygulaması ile paranızın tamamı Binance’te güvende olduğu ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcılar mobil uygulama ile tüm portföylerini, işlemlerini ve fonlarını tek bir yerden yönetebiliyor. Yardım merkezinin ise kullanıcıların hizmetinde olduğu ifade ediliyor.

Son olarak TraderWagon uygulamalarının oldukça hızlı çalıştığını ve işlemlerin çok kısa sürede tamamlanabildiğini de ekliyor.

TraderWagon Mobil Uygulaması Nasıl Kullanılır?

1. Adım: Öncelikle TraderWagon uygulamasını Google Play Store ve App Store’dan indirin.

2. Adım: Ana sayfada yer alan yatırımcıları inceleyin ve kendi yatırım stratejinize en uygun olanı seçin, copy seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Bu aşamada sizden platforma kayıt olmanız ve giriş yapmanız istenecek. Platforma eğer varsa Binance hesabınız ile de giriş yapabilirsiniz.

4. Adım: Giriş yaptıktan sonra sizden copy trade için ayırmak istediğiniz bütçeyi, take profit ve stop loss oranlarını belirlemeniz istenecek, bunları belirleyin. Take profit kısmına yüzde kaç kar olduğunda pozisyonunuzu kapatmak istediğinizi, stop loss kısmına ise eğer pozisyon terste kalırsa yüzde kaç zararla pozisyonu kapatmak istediğinizi girin. Zararı durdur ve kar al seçeneklerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Herhangi bir giriş yapmazsanız kopyalama yaptığınız yatırımcıya göre işlemleriniz gerçekleştirilir.

5. Adım: Son aşamada (Submit) butonuna tıklayıp işlemi tamamlayın. Fonlar Binance spot cüzdanınızdan portföye otomatik olarak aktarılacak. İşlem tamamlandığında ise kar/zarar Binance hesabınıza otomatik olarak yansıtılacak.

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