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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in ardından menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase’e de dava açtı. Dava haberi, piyasalarda büyük bir etki yarattı. Coinbase hisselerinde %15’lik bir düşüş gerçekleşti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise 25.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

SEC’den Coinbase’e Dava

Dün Binance’e ve Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli Coinbase borsasına da dava açtı. SEC, Coinbase’in 2019’dan bu yana kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğine yönelik bir suçlamada bulundu. SEC Başkanı Gary Gensler’dan ve SEC’nin resmi web sitesinden ardı ardına açıklamalar geldi. Yapılan açıkalamada, Coinbase’e yönelik suçlamalara ilişkin detaylara yer veriledi. Dava haberinin duyulmasıyla birlikte ise piyasalar yeniden hareketlendi.

Dava haberinin duyurulmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde Coinbase hisselerinde %15’lik bir düşüş yaşandı. Ayrıca dün akşam saatlerinden bu yana düşüşte olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de değer kayıplarına hız kazandırdı ve 25.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir düşüş kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dava haberinin duyurulmasının ardından değer kayıplarına hız kazandırdı ve 25.500 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, sabah saatlerinde güne düşüş ile başladı.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 300 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.