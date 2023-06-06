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  •   SEC Başkanı Konuşuyor, Bitcoin 26.000 Dolar! Eyalet Düzenleyicileri Harekete Geçti!

SEC Başkanı Konuşuyor, Bitcoin 26.000 Dolar! Eyalet Düzenleyicileri Harekete Geçti!

Özet

  • SEC sürprizi olmasaydı bu hafta kripto paralarda yükseliş bekleniyordu.
  • Gensler son katıldığı programda önceki açıklamalarını tekrar etti.
  • Eyaletler "Earn" hizmeti nedeniyle Coinbase borsasına 28 gün süre verdi.
17:20
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında en sakin geçmesi beklenen hafta tam bir kaos ortamına döndü. Makro cephede hiçbir gelişme yok. OPEC kararı haricinde bu hafta Bitcoin fiyatının aşağı çekecek hiçbir olumsuzluk yokken SEC harekete geçti. Haziran başında duyurduğumuz riskler şimdi gerçek bir düşüşü tetikliyor.

Bitcoin Fiyatı Yükseldi

Coinbase davasının ardından 25.300 doları hedefleyen fiyat şimdi 26.000 doları test etti. Ancak yatırımcıların temkinli olmasında fayda var. SEC’in açtığı toplu davalar birçok altcoinin menkul kıymet olduğunu söylüyor. Daha önce 37 altcoin için menkul kıymet kararı alan SEC şimdi son davalarla rakamı 50’nin üstüne çıkardı.

Bitcoin fiyatının bu tarz olaylarda yaşadığı ani yükselişler kimi zaman daha fazla likidite çekmek için spekülatif talepten doğuyor. Ardından talebi toplayan balinalar daha büyük satışlar yaparak fiyatın daha derin dip yapmasını sağlıyor. Bu şekilde daha pahalıya ellerindeki varlıkları satıp nakde geçebiliyorlar.

SEC Başkanı Konuşuyor

SEC Başkanı Gary Gensler kripto endüstrisinin peşini bırakmamaya kararlı. Bugün CNBC’de katıldığı bir programda Binance ve Coinbase’e karşı açılan davalar hakkında konuştu. Gensler son açılan Binance davasının FTX ile benzer olduğunu iddia etti. Ayrıca kripto paraların çoğunun menkul kıymet olduğu görüşünü de tekrarladı.

“Kendilerini borsa olarak adlandıran bu ticaret platformları, bir dizi işlevi bir araya getiriyorlar. New York Borsası’nın bir hedge fonu işlettiğini görmüyoruz.”

Daha önce de yaptığı açıklamalara benzer şekilde borsaların aynı anda rekabete neden olacak birçok iş yaptığını vurguladı.

Eyalet Düzenleyicileri Harekete Geçti

Düzenleyici kurum bugün yaptığı açıklamada, kripto borsası Coinbase’in (COIN) Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu’na (ASC) stake programıyla eyalet menkul kıymetler yasalarını nasıl ihlal etmediğini açıklamak için 28 günü olduğunu söyledi. ASC’nin “neden göster” emri, Coinbase ve ana şirketi Coinbase Global’in eyalet sakinlerine “Earn” stake ödül programını sunarak yasayı çiğnediğini iddia ediyor ve düzenleyici, kuruluşların “Alabama’da kayıtsız menkul kıymet satmaktan neden vazgeçmeleri ve durdurulmaları gerektiğini” göstermelerini istiyor.

ASC’nin eylemi Coinbase‘in yasalara uyduğu sürece bir hizmet olarak staking sunmasını yasaklamıyor, ancak emrin kendisi ABD’deki Alabama, California, Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, Güney Carolina, Vermont, Washington ve Wisconsin olmak üzere on eyalet menkul kıymet düzenleyicisinden oluşan bir görev gücünün talebiyle geldi.

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