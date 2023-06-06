Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar 2 gündür SEC’in hukuki saldırıları nedeniyle büyük darbe aldı ve yatırımcılar çift haneli kayıplar yaşadı. Bugüne kadar 37 altcoinin menkul kıymet olduğunu söyleyen SEC sayıyı 50’nin üstüne çıkardı. Peki SEC’in dava açmayacağı altcoinlerle ilgili bir tüyo var mı? Evet var.

Güvenli Kripto Paralar

Bugün birkaç dakika önce DCG kurucusu Barry Silbert, POW tokenlerinin (BTC, LTC, XMR, ETC, ZEC, vb.) herhangi bir SEC davasına dahil olmadığını belirtti. SEC daha önce SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI’yi Binance borsasına dava açarken menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı.

Coinbase’e dava açarken SEC SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH ve NEXO tokenlerini menkul kıymet olarak tanımladı. Daha önce FIL Coin dahil 37 altcoin için bu kararı alan kurum sayıyı hızla yukarı çekiyor. Peki nerede duracak? Gensler 20 bin altcoinin neredeyse tamamının menkul kıymet veya yatırım sözleşmesi olduğunu söylüyor.

Ancak Bitcoin konusunda belirsizlik yok. SEC ve CFTC hali hazırda BTC’nin menkul kıymet olmadığı konusunda hemfikir. ETH için aralarında ihtilaf var çünkü Gensler geçtiğimiz sene PoS geçişinin ETH’yi menkul kıymete dönüştürmüş olabileceğini söyledi.

PoW tabanlı altcoinler genel olarak madencilik yapılarak yatırımcı tarafından elde edildiği için merkeziyetsiz kabul ediliyor. ICO yapmış tokenlerin çoğu için gelecekte toplu davalar görebiliriz. Ancak Silbert haklı çıkarsa BTC ve diğerleri rahat nefes alabilir.

Ufak bir parantez açalım gizlilik odaklı altcoinler ABD Adalet Bakanlığı nedeniyle ciddi baskı altında PoW tabanlı olsalar da onlara baskı sürecek gibi görünüyor.

DCG İflasın Eşiğinde

Güvenli mi? DCG kurucusu Silbert onların SEC’in gazabına uğramadığını ve uğramayacağını söylüyor. Hayatta kalabilmek için kriptoyu ayakta tutmak zorunda olan DCG yöneticisi oldukça zor durumda. Ayı piyasaları nedeniyle gelirleri önemli ölçüde düştü ve alt şirketi Genesis iflas sürecini tamamlayamadı. Peki neden iflas etti? DCG, alt şirketi Genesis’e 600 milyon dolarlık borcunu ödeyemediği için. Anlayacağınız Silbert her gece kripto para piyasalarının yükselmesi için dua ediyor.

Bu yaptığı açıklamaları da Grayscale aracılığıyla sunduğu PoW tabanlı kriptoların fiyatına endeksli Tröstlere ilgi çekmek için yapıyor olabilir.