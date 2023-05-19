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ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC mesaisinin önemli bölümünü kripto paralar için harcıyor. Hatta hükümetten bu alana daha fazla eğilmek için ek bütçe de talep ediyorlar. Bu endişe verici çünkü regüle edilmemiş ve rehberlik sunulmayan kripto piyasası için yapabilecekleri tek bir şey var. O da altcoinlerle yaptırım gücü aracılığıyla savaşmak.

SEC ve Altcoinler

Önümüzdeki aylarda muhtemelen dün erken saatlerde Filecoin’in başına gelen şey birçok altcoinin başına gelecek. SEC başkanı yaptığı açıklamalarda altcoinlerin tamamının menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi sınıfında olduğunu söyledi. Temsilciler Meclisindeki ifadesinde suskun kalmayı tercih etse de kurum bu bakış açısına göre adımlar atıyor.

Peki tek sorun FIL, XRP gibi altcoinlerde mi? Hayır SEC kısa bir süre önce 37 kripto para birimini menkul kıymet olarak sınıflandırdı. SEC tarafından alınan son kararlar, yatırımcılar, borsalar ve daha geniş endüstri için önemli etkileri olan bir hareketle, belirli kriptoları artık kesin olarak menkul kıymet sınıfına soktu.

SEC, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında oluşturulan standartları uygulayarak ve birkaç önemli mahkeme kararıyla daha da yorumlayarak birçok kripto paranın menkul kıymet olduğunu söylüyor. SEC v. W. J. Howey Co. davası, bir işlemin bir tür menkul kıymet olan yatırım sözleşmesi olarak nitelendirilip nitelendirilmediğini belirlemek için “Howey Testi” kriterlerini ortaya koymuştur. Bu test, bir işlemin ortak bir teşebbüse yatırım içerip içermediğini, öncelikle başkalarının çabalarından kar elde etmeyi bekleyip beklemediğini kontrol eder.

Menkul Kıymet Olan Altcoinler

SEC tam 37 kripto parayı aldığı kararlarla menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Bu altcoinlerin ABD müşterilerine hizmet veren borsalarda izinsiz satışı, bunların fiyatına odaklı yatırım fonlarının oluşturulması dava sebebi. Nitekim Grayscale 24 saat önce Filecoin fonuyla ilgili ilk bildirimi aldı. Bu durum bize gelecekte diğer altcoinlerin de fiyatını olumsuz etkileyecek adımların SEC tarafından atılabileceğini söylüyor.

Peki menkul kıymet olan altcoinler hangileri? İşte tam liste;

XRP (XRP)

Telegram Gram Token (TON) (Ekim 2019)

LBRY Credits (LBC) (2021 Mart)

Decentraland (MANA) (17 Nisan 2023)

DASH (DASH)

Power Ledger (POWR)

OmiseGo (OMG)

Algorand (ALGO)

Naga (NGC)

TokenCard (TKN)

IHT Real Estate (IHT)

Kik (KIN)

Salt Lending (SALT)

Beaxy Token (BXY)

DragonChain (DRGN)

Tron (TRX)

BitTorrent (BTT)

Terra USD (UST)

Luna (LUNA)

Mirror Protocol mAssets (Multiple Symbols)

Mirror Protocol (MIR)

Mango (MNGO)

Ducat (DUCAT)

Locke (LOCKE)

EthereumMax (EMAX)

Hydro (HYDRO)

BitConnect (BCC)

Meta 1 Coin (META1)

Rally (RLY)

DerivaDAO (DDX)

XYO Network (XYO)

Rari (RGT)

Liechtenstein Cryptoasset Exchange (LCX)

DFX Finance (DFX)

Kromatica (KROM)

FlexaCoin (AMP)

Filecoin (FIL)

Kayıtlı olmayan menkul kıymetlerin satışı genellikle ABD yasalarının ihlalini teşkil eder. Bu düzenleme, menkul kıymetlerin halka satışından önce SEC’e tescil ettirilmesini gerektirmektedir. SEC‘in yeni sınıflandırması ışığında, bu tokenları listeleyen borsalar yasal incelemeyle karşı karşıya kalabilir. Bazı ABD borsaları halihazırda SEC’in satışını yasadışı olarak sınıflandırdığı bir düzineden fazla kriptoyu listelemektedir; bu da düzenleyici eylemleri tetikleyebilir ve daha sonra operasyonlarını etkileyebilir.

Eğer bu 37 altcoinden biriyle işlem yapıyorsanız gelecekte SEC’in açacağı davaların riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Ripple’a açılan dava yıllardır çözülemedi ve son boğa sezonunda XRP fiyatı bu davanın baskısıyla beklenen performansı göstermedi. Yukarıdaki altcoinlerin bir kısmı için hukuki (örneğin LBC) süreç çoktan başlatıldı.