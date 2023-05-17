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Binance borsasındaki popüler altcoin SEC tarafından menkul kıymet olarak ilan edildi. Kötü haber tez yayıldı ve fiyat hızla düştü. Yatırımcılar vadeli işlemlerde biriken pozisyonlar nedeniyle ani fiyat dalgalanmaları görebilir. Önümüzdeki saatlerde FIL Coin fiyatında yüksek volatilite bekleniyor.

FIL Coin Neden Düşüyor?

Birkaç dakika önce yayınlanan Grayscale duyurusuna göre SEC, şirkete ulaşarak FIL Coin’in menkul kıymet olduğunu söyledi. Buna göre FIL Coin için işlem gören yatırım fonunun durdurulması talep edildi. Filecoin fiyatı biz haberi paylaştıktan hemen sonra 4,56 dolardan 4,398 dolara kadar düştü. Altcoinin fiyatı düşmeye devam ediyor.

SEC’in menkul kıymet olarak ilan ettiği altcoinlerde bu tarz düşüşler normal karşılanıyor. Ancak ilerleyen saatlerde volatilite daha da artabilir. Vadeli işlemlerde birikecek pozisyonları tasfiyesi için ani yukarı yönlü iğneler görmemiz de muhtemeldir.

FIL Coin Menkul Kıymet Mi?

SEC’e göre evet FIL Coin bir menkul kıymettir. Bundan dolayı Grayscale tarafından ihraç edilen yatırım fonu için SEC gerekli uyarılarda bulundu. Grayscale düzenleyici kurumla aynı görüşte olmadığını söylese de burada önemli olan menkul kıymet düzenleyicisinin ilgili kripto paraya nasıl baktığıdır. Şirketin yaptığı duyuruda şunlar yazıyordu.

“16 Mayıs 2023 tarihinde Grayscale, SEC personelinden, Tröstün dayanak varlığı olan FIL’in federal menkul kıymetler yasaları kapsamında bir menkul kıymet tanımını karşıladığı ve bu nedenle Tröstün 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında bir yatırım şirketi tanımını karşıladığı görüşünü belirten bir yorum mektubu aldık. SEC personeli Grayscale’den tescil beyanının derhal geri çekilmesini talep etmiştir. Grayscale, FIL’in federal menkul kıymetler yasaları kapsamında bir menkul kıymet olduğuna inanmamaktadır ve SEC personeline Grayscale’in pozisyonunun yasal dayanağının bir açıklaması ile derhal yanıt vermeyi planlamaktadır. Grayscale, SEC personelinin Grayscale’in pozisyonunun doğru olduğuna ikna olup olmayacağını ve ikna olmaması halinde Grayscale’in Tröstün 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında tescil edilmesini sağlayacak kolaylıklar aramasının veya alternatif olarak Tröstün feshini talep etmesinin gerekli olup olmayacağını öngöremez.”

Önümüzdeki günlerde SEC’in atacağı adımlar FIL Coin fiyatı üzerinde belirleyici olabilir. Bu gelişme bize daha büyük bir kaosun kapıda olabileceğini de söylüyor. SEC Başkanı Gensler tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğuna inandığını söylemişti. Grayscale hali hazırda FIL Coin dışında birçok altcoin için yatırım fonları ihraç etmiş durumda. Birkaç gün içinde ETH dahil diğer altcoinlerle ilgili bildirimlerin yapılması kripto para piyasalarında yeni bir düşüş dalgasına neden olabilir.

Öte yandan Grayscale tarafından fonun tasfiye edilmesi FIL Coin için daha büyük düşüşe neden olabilir.