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  •   Altcoinler Ne Zaman Patlayacak? Kripto Para Piyasaları İçin Bu Tarihi Not Edin!

Altcoinler Ne Zaman Patlayacak? Kripto Para Piyasaları İçin Bu Tarihi Not Edin!

Özet

  • 1 Haziran kripto paralar için önemli bir tarih olacak.
  • Hong Kong kripto paraları bireysel yatırımcılara açacak.
  • ABD temerrüt riski bu tarihe kadar muhtemelen ortadan kalkacak.
22:14
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı uzun süredir 27.000 dolar seviyesinde vakit geçiriyor ve bu altcoinler için can sıkıcı olmaya başladı. Yazı hazırlandığı sırada yeniden 27.100 dolara ulaşan fiyat 27.600 doları direnç olarak doğruladı. Peki altcoinler ne zaman patlama yapacak. Yatırımcıların beklediği yükseliş gelecek mi? Bitcoin cephesinde son tahminler neye işaret ediyor.

Altcoinler Ne Zaman Patlayacak?

İşte harika bir tarih olarak 1 Haziran önümüzde duruyor. Bu tarih yaklaşıkça iki büyük gelişmenin gölgesi üzerimize düşecek. Bunlar kripto paralara yeniden talebin artmasını sağlayarak altcoinlerde beklenen yükselişleri tetikleyebilir. Mayıs ayında devam eden düşüşlerin artık altcoinlere daha büyük kayıplar yaşatamıyor oluşunun sebebi de 1 Haziran beklentisinin yatırımcı tarafında karşılık bulması olabilir.

Bu tarihte iki önemli gelişme olacak.

ABD Temerrüt Riski

Hazine Bakanı Yellen birçok kez eğer borç tavanı yükseltilmezse 1 Haziran tarihinden itibaren ülkenin temerrüde düşebileceğini söyledi. Bu durum piyasalara korku pompaladı. Çünkü temerrüt yaşanması durumu hisse senedi piyasalarının ciddi satışlar yemesine neden olacaktı. Üstelik bankacılık krizi henüz ortadan kalkmamışken böyle bir kaos ortamı risk piyasaları için felaket anlamına gelir.

Peki gerçekte ne olacak? Şu an görüşmeler devam ediyor ve muhtemelen önümüzdeki hafta bitene kadar Demokratlarla Cumhuriyetçilerin borç tavanı konusunda anlaştığını öğreneceğiz. Bu da kripto paralar üzerindeki devam eden baskının en azından bir bölümünün ortadan kalkması anlamına gelecek. Doğal olarak 1 Haziran tarihine yaklaştıkça temerrüt riskinin ortadan kalkma ihtimaliyle altcoinler patlayabilir. Diğer taraftan dün zaten taraflar görüştü ve anlaşmaya yakın olduklarını söylediler.

Hong Kong Kripto

Belki yatırımcıların çoğu unutmuştur ancak 1 Haziran itibariyle Hong Kong bireysel yatırımcılar için kripto paraları meşru hale getirecek. Daha şimdiden özerk bölgedeki bankalara kripto şirketleriyle çalışmaları talimatı verildi. Resmi duyurunun ardından Asya bölgesindeki talep 1 Haziran tarihinden itibaren kripto paralarda hızlı bir yükseliş dönemini başlatabilir.

Piyasalar beklentiyi satın almayı sever ve 1 Haziran tarihi yeni bir ralli başlangıcı için makul bir dönem gibi görünüyor. Diğer taraftan Genesis’in iflası veya SEC’in kripto devlerine açtığı davalarla ilgili yeni güncelleme Haziran ayındaki iyimserliği kolayca baltalayabilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Ancak unutulmamalıdır ki ABD’nin en büyük varlık saklama şirketi Fidelity müşterilerine kripto hizmeti sunmaya başladı. Web3 ve metaverse anlatısı milyar dolarlık şirketler tarafından kabul görüyor. Blockchain tabanlı projeler hızla hayata geçiriliyor. Ekosistem eski ICO dönemindeki faydasız günlerinden çok uzak. Artık devasa teknoloji şirketleriyle büyük anlaşmalar yapan kripto markaları var.

Tüm bunlar muhtemelen sonraki boğa sezonunun fiyat katalizörleri olacak ve hatırlanacakları günleri bekliyorlar.

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