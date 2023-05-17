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Kral kripto para birimi akşam saatlerinde yeniden 27.000 doları aşsa da düne göre daha iyi bir konumda değil. Son 30.000 dolardan başlayan düşüş yatırımcıların piyasadan daha da uzaklaşmasına neden oldu. Hacimler düştü ve yaz ayları endişe verici biçimde başladı. Geçmişte birçok Mayıs-Temmuz dönemi düşüşlere ev sahipliği yapmıştı. Yatırımcılar pozisyonlarını kapatıp yine tatile mi gitti?

Bitcoin (BTC) Son Yorumlar

Yeni yıl geride büyük bir kaos dönemini bırakarak başladı ve oldukça hızlı ilerliyor. Birkaç gün gibi geçen koca 5 ay Bitcoin fiyatındaki çeşitli dalgalanmalara ev sahipliği yaptı. Bitcoin’in performansı bir rollercoaster yolculuğundan başka bir şey değil; fiyat yörüngesi yükseliyor, ancak önemli bir eşiğin altında kalıyor. Bu öngörülemezlik, yatırımcıları her dönemde olduğu gibi bugün de tedirgin ediyor.

2023 yılı, Bitcoin için umut verici bir başlangıç olan %80’lik bir yükselişi müjdeledi. Ancak, beklenen 30.000 dolar eşiğinin üstünde kalıcı kapanışlar göremedik. Bu çelişki finansal analistler ve kripto meraklıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Şüpheciler Bitcoin’in volatilitesini sorgularken, destekçiler yükselişi, potansiyel bir yükselişin başlangıcı olan altta yatan direncin bir işareti olarak görüyor.

Tecrübeli bir Bitcoin analisti olan Gareth Soloway önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatının boğa sezonuna başlamadan 10 bin dolara kadar düşebileceğini söylüyor. Birçok analistin son yorumlar 20 bin dolar seviyesine doğru düşüşe ihtimal vermedikleri yönünde. Yani analistler cephesinde de kesin bir kanaat oluşmuş değil.

Bitcoin fiyatı için 30.000 dolar seviyesi hem ayı hem de boğa sezonlarında önemli bir eşik oldu. 2021 yılının ilk çöküşünde (Elon Musk’ın gazabı) fiyat bu seviyeden dönmüştü. Şimdi de aynı seviyeyi aşarak tıpkı ivme kazanan düşüşü gibi Bitcoin fiyatının yükselişini başlatması gerekiyor. Elbette düşerken/yükselirken kimse fiyatın nihai noktası hakkında %100 doğru tahminlerde bulunamıyor.

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

Bu konuda o kadar fazla sebep sayılabilir ki. Onlarca gerekçesi var fakat aynı şekilde yükselmesi için de onlarca sebep sayılabilir. Şimdilik düşüş bekleyenlerin piyasadaki baskınlığı fiyatın yükselişini engelliyor. Bitcoin 27.200 dolar üstünde kapanışlar yaparak 27.600 doların direnç olmasını engellemeli. Sonrasında 28.800 dolar üstünde kapanışlar yapıp 30.000 dolar üstünü hedeflemeli. Ancak bir sorun var. Hatta birkaç sorun var;

Likidite kurudu, kripto paraların kümülatif işlem hacmi 25 milyar dolar seviyelerine geriledi.

paraların kümülatif işlem hacmi 25 milyar dolar seviyelerine geriledi. Büyük piyasa yapıcı şirketler borsalardan çekildi veya etkinliğini azalttı.

Yaklaşan resesyon endişeleri yatırımcıları korkutuyor.

ABD temerrüt riski yatırımcıları korkutuyor.

Genesis henüz iflastan kurtulamadı ve DCG’nin iflas riski yatırımcıları korkutuyor.

henüz iflastan kurtulamadı ve DCG’nin iflas riski yatırımcıları korkutuyor. ABD kripto konusunda yaptırım yoluyla düzenlemeye gidiyor.

Binance, Coinbase gibi devlere açılan davalar yatırımcıları korkutuyor.

Yaz aylarının başladığı dönem genelde “sat ve tatile çık” dönemidir. Likidite bu yüzden de azalıyor olabilir.

Hülasa yatırımcılardaki korku Bitcoin fiyatının yükselmesini engelliyor.