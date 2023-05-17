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Çok enteresan şeyler oluyor. Devletler kripto paraların yasal statüsünü belirlerken önemli adımlar atıyor. Birçok bölgede henüz kripto paralar yasal çerçevelere sahip değil ancak çoğu ülke bunun üstünde çalışıyor. Birleşik Krallık bunlardan biri ve son karar kulağa kötü gibi gelse de aslında olumluydu.

Birleşik Krallık ve Kripto Paralar

Sunak hükümetin başına geçtiğinde kripto para yatırımcıları Birleşik Krallığın kripto dostu bir yaklaşım sergileyeceğini düşündü. Ancak devletler kripto paralardan o denli korkuyor ki başkanın kripto dostu olması pek bir şey değiştirmiyor. Birleşik Krallıkta son alınan karar bunun en iyi örneğiydi. Bugün erken saatlerde alınan yeni karar kripto paraların kumarla eşdeğer görülmesi gerektiğini söylüyordu.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi bugün kripto paraların alım satımının kumar gibi düzenlenmesi gerektiğini savunan bir rapor yayınladı. Bitcoin oynayanlar için kripto paralar kesinlikle bir kumar ancak blockchain ve kripto paralar bundan çok daha fazlası. Geçmişte birçok kez Bitcoin ve kripto paraların oynanan bir şey olmadığından bahsetmiştik. Bu alan kitlesel fonlamanın ve inovasyonun dijital çağa uyarlanmasını temsil ediyor.

FUD Değil Kripto Müjdesi

Kripto paraların kumarla eş değer görülmesi onun itibarını zedelemeyi amaçlıyordu ancak yatırımcıları memnun etti. Eğer kripto paralar Birleşik Krallıkta kumarla eşdeğer statüye sahip olursa sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak. Mellow Yellow son alınan kararla ilgili şunları yazdı;

“İyi ki kumar kazançları Birleşik Krallık’ta vergilendirilmiyor”.

Vergi ve muhasebe danışmanlık şirketi Blick Rothenberg’in CEO’su vergi uzmanı Nimesh Shah’a göre Birleşik Krallık’ta kumar gelirleri vergilendirilmiyor. Yani eğer tavsiye karar dikkate alınırsa kripto paralardan vergi alınmaması gerekecek. Bu da bölgede kripto paralara ilginin artması anlamına gelir. Birleşik Krallık yetkilileri muhtemelen onun kumarla eşdeğer olduğunu söyleyerek yatırımcıları caydırmak istiyordu. Fakat istemeden vergi muafiyetiyle ilginin patlamasına neden olabilirler.

Komitenin görüşüne göre, kripto para birimlerinin kumar aracı olarak düzenlenmesi, bireysel yatırımcıları volatilitesinden ve dolandırıcılık gibi risklerden koruyacak. Rapor, Birleşik Krallık hükümetinin kripto varlıkları geleneksel finansın düzenleyici çerçevesi içine sokacak potansiyel bir planına karşı çıkan ülkedeki finansal hizmetler lobi gruplarının görüşünü yansıtıyor.