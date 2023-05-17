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Sadece 1 hafta sürdü Binance listelemesinin ardından PEPE Coin coşkusu neredeyse tamamen söndü. Likiditenin az olduğu piyasalarda bu ani ilgi artışı Binance gibi dev borsaların yeni piyasaya çıkan PEPE Coin’i listelemesine neden oldu. Ancak bu alandaki iki altcoinin yanında Pepe Coin sadece cüce kalıyor.

PEPE Coin (PEPE)

Kripto dünyasının önce gelen on-chain analiz şirketi Santiment’in son raporu PEPE Coin hakkındaki gerçekleri gözler önüne seriyor. Son rapora göre günlük işlem hacmi 2 milyar dolara ulaşan yeni meme coin diğerlerinin yanında cüce gibi kaldı.

“Memlerden ilham alan kripto para birimleri dünyasında, DOGE ve SHIB zafer anlarını yaşadı ve işlem hacimleri en parlak dönemlerinde astronomik seviyelere ulaştı. Meme kökenli bir başka kripto para birimi olan PEPE ise henüz o noktada değil. Zirvedeki işlem hacimleri karşılaştırıldığında, PEPE 2 milyar dolara ulaşırken, SHIB ve DOGE sırasıyla 40 milyar dolar ve 70 milyar dolara ulaştı.”

Mayıs ayına damga vuran PEPE Coin aslında abartıldığı kadar büyük bir ilgi patlaması doğurmadı. Fakat yine de ayı piyasalarının ortasında günlük hacimler 30 milyar dolara düşmüşken 2 milyar seviyesi azımsanacak gibi de değil.

Doge, Shib vs PEPE Coin

Santiment ayrıca Dogecoin ve Shiba Inu çılgınlıklarına kıyasla Pepe rallisine bireysel katılımın neredeyse sıfır olduğunu yazdı. PEPE yazı yazıldığı sırada 0,000002 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değerine göre 63. sıradaki kripto varlık geçtiğimiz gün %0,63 artış gösterdi ancak 5 Mayıs’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000431 dolardan yaklaşık %53 düşüş yaşadı.

DOGE bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 0,0726 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre dokuzuncu sıradaki kripto varlığı son 24 saatte %0,08 arttı ancak son yedi günde %0,7’den fazla düştü. Shiba Coin ise geçtiğimiz hafta ise %0,22’den fazla düşüş yaşadı.