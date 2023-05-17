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  •   Kıdemli Bloomberg Analisti: Kripto Para Yatırımcıları İçin Hayati Öneme Sahip! Kazanç Detaylarda Gizli!

Kıdemli Bloomberg Analisti: Kripto Para Yatırımcıları İçin Hayati Öneme Sahip! Kazanç Detaylarda Gizli!

Özet

  • ABD'nin temerrüde düşme riski devam ediyor. Son tarih 1 Haziran.
  • McGlone, temerrüt gerçekleşirse kripto paralar sert düşecek diyor.
  • Borç tavanı konusunda iki parti anlaşmaya yaklaştı. Kripto yükselebilir.
20:20
17 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının önemli bir bölümü bugünlerde pek borsalara uğramıyor. Fiyat dipten uzaklaşsa da mevcut yatırımcı hissiyatı ayı diplerini andırıyor. Sessizlik, düşük volatilite, heyecansız günler. Endişeli yatırımcıların çoğu ekranları kapatmış gibi görünüyor. Bunun sebebi popüler Bloomberg analistinin son yorumları olabilir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Mayıs ayı hiç beklendiği gibi geçmedi ve 2023’ün yükseliş serisi şimdilik bozulacak gibi görünüyor. Makro cephede veriler o kadar kötü değil. Kripto paralarla alakalı devasa FUD’lar da piyasayı sallamıyor. Fakat yine de yatırımcılar risklerini azaltmayı tercih ediyor. Özellikle Mayıs ayının ilk haftasında kısa vadeli yatırımcılar bile kriptodaki risklerini azaltma eğiliminde oldu. Elbette bu satışlar BTC ve altcoinlerde önemli kayıplar doğurdu.

Bu hafta Fed üyeleri konuşuyor ve şimdiye kadar güvercin ton duymadık. Cuma günü akşam Fed Başkanı Powell son 10 gündür gelen önemli verileri değerlendirecek. Enflasyon düşüyor, ÜFE düşüyor fakat istihdam nispeten güçlü kalıyor. Herkes son düşüşün makro cephedeki gelişmelerden kaynakladığına inansa da başka iddialar da var.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Bloomberg’in kıdemli analisti devam eden düşüşle ilgili spesifik bir gerekçe ortaya koydu. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia analisti Mike McGlone, ABD’nin borcunu ödeyememesi durumunda risk piyasalarının daha büyük satış dalgalarıyla karşılaşabileceğine inanıyor. McGlone, yeni bir Wolf of All Streets yuvarlak masa tartışmasında, 1 Haziran son tarihinden önce ABD borç tavanını yükseltmek için yapılan müzakereler sırasında kripto varlıkları ve hisse senetlerinde düşüş, altında ise yükseliş eğiliminde olduğunu söylüyor.

“Endişelendiğim şey, bu hafta sonu araştırmamı yaparken dinlediğim açıklamalar ve Hazine Bakanı Yellen’ın ‘temerrüt’ kelimesini söylediğini duyuyorsunuz… Bu durum beni altın gibi şeylerde yükselişte, borsa ve geniş kripto paralar gibi şeylerde ise çok ama çok düşüşte tutuyor çünkü piyasalar bunu yapana kadar bunun bir anlaşmaya varacağını düşünmüyorum. Ve 2011’de olduğu gibi borsayı sert bir şekilde düşürdüler. Anlaşacaklar çünkü ‘küresel ekonomiyi çökerteceğiz, ortada buluşacağız’ diyorlar.”

Korku eğer sadece buysa ve kripto paralar sadece bu yüzden düşüyorsa müjde, kripto paralar yükselecek. Borç tavanı Cumhuriyetçiler tarafından önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde siyasi baskı aracı olarak kullanılsa da ABD bir rol yapma oyunu değil. Yani bir devlet yönettiklerinin farkındalar ve borç tavanı ülkenin temerrüde düşmemesi için yakında artırılacak. Yetmiş küsur kez bunu yaptılar ve son bir kez daha yapmamaları için herhangi bir sebep yok. ABD elinde yeteri kadar hammadde olduğu süre dolar basarak borçlarını ödeyebilir.

Nitekim Demokratlar dün yaptığı borç tavanı görüşmelerinde anlaşmaya yaklaştıklarının sinyalini verdiler. Yakında borç tavanını yukarı çekilmesiyle kripto paraların da yeni bir ralli başlattığını görebiliriz. Cumhuriyetçilerin eli önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde Trump’a CIA eliyle oynanan oyun (çok uzun bir mesele) nedeniyle zaten güçlendi. Bu yüzden borç tavanı konusunda daha fazla diretmeleri gerekmeyecek.

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