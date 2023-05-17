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  •   Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!

Uzmanların Solana Coin Yorumları ve Solana Fiyat Grafiği! SOL Fiyatı ve Diğer Detaylar!

Özet

  • Yatırımcıların uzmanların Solana coin yorumları ne, Solana fiyat grafiği nasıl görünüyor sorularına yanıt arıyor.
  • Piyasa analistleri ve uzmanları, uzun vadede Solana için pozitif konuşurken kısa vadede dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruyorlar.
  • Teknik, SOL için en yakın destek ve direnç seviyeleri olarak 19,99 doları ve 22,24 doları gösteriyor.
18:56
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

8.1 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 9’ncu kripto para olan Solana (SOL) gün içinde yaptığı düşüşle kırmızı bölgede işlem görüyor. SOL, son 24 saatte yüzde 1,06 düşüşle 20,54 dolardan işlem görürken yatırımcılar Solana coin yorumları, Solana fiyat grafiği, SOL’da son durum ne diye soruyorlar. Sizin için tüm bu soruları yanıtlamaya çalıştık.

Solana Coin Yorumları

Piyasa analistleri ve uzmanları, uzun vadede Solana’yı dikkate değer oranda yükseliş potansiyeline sahip kripto paralar arasında görerek yorumluyorlar. Bu yöndeki beklentinin ilk nedeni olarak Solana ağının sahip olduğu yüksek işlem hızı, düşük işlem ücretleri ve hızla genişleyen merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekosistemi gösteriliyor. Tüm bunlara ek olarak saniyede 50 bin işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip olan Solana, bu yönüyle başta Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere birçok rakibini geride bırakmış durumda.

Daha fazla geliştiricinin ve kullanıcının Solana’yı ve ekosisteminin benimsemesiyle altcoin‘in popülaritesindeki artışın devam etmesi öngörülüyor.

Solana Fiyat Grafiği

Solana fiyat grafiğine bakıldığında, bir süredir SOL fiyatının düşen tepeler kaydederek düştüğü görülüyor. Bu fiyattaki düşüşün devam edeceğine işaret ederken piyasa analistleri Solana’nın en hızlı şekilde toparlanabilecek altcoin’lerden birisi olarak değerlendiriyorlar. Bu toparlanmanın kripto para piyasasının genelinde, özellikle de Bitcoin liderliğinde yapılacak yükselişe bağlı olacağının da altını çiziyorlar.

Fiyat grafiği üzerinde bir teknik okuma yapıldığında, yükseliş senaryosunda SOL için sıralı direnç seviyelerinin 22,24 dolar, 22,93 dolar ve 24,05 dolarda olduğu görülüyor. Bir düşüş senaryosunda ise SOL için sıralı destek seviyelerinin ise sırasıyla 19,99 dolar, 19,30 dolar ve 18,17 dolar olduğu görülüyor. Yatırımcılar ve trader’lar, söz konusu destek seviyelerini satın alım yapmak, direnç seviyelerini ise satış yapmak amacıyla değerlendirebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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