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Dünyanın en büyük kripto para borsaları denince akla ilk gelenlerden birisinin Coinbase olduğu şüphesiz bir gerçek. Coinbase kripto para borsası, kullanıcı sayısı açısından hala birinci sıraya oynuyor ve kesinlikle kripto para piyasasına yön veriyor. Coinbase’in iki günden beri devam ettirdiği bir furya ise Pepe (PEPE) coin yatırımcılarının ilgisini hiç olmadığı kadar fazla çekti.

Coinbase ve PEPE: İmkansız Aşk!

Coinbase, 16 Mayıs tarihinde ilk olarak sadece büyük bir “3” ifadesinin yer aldığı tweet yayınladı. Hiçbir açıklama yapmayan Coinbase, bugün ise bunun devamı olan “2” ifadesi ile tweet attı. Dev kripto para borsasının tam olarak nasıl bir duyuru yapacağı bilinmese de PEPE yatırımcılarının aklına bir şey geliyor gibi gözüküyor.

Kısa sürede 500.000’e yakın görüntülenmeye ulaşan bu tweetin altı, PEPE ile dolup taşıyor. PEPE yatırımcılarının büyük bir kısmı tweetin altını “pepe” ifadeleri ve memeleri ile doldururken, Coinbase’in böyle bir listeleme yapıp yapmayacağına dair net bir açıklama gelmedi. Buna rağmen Coinbase’in PEPE listelemesi için kesinlikle haklı sebeplere sahip olduğu söylenebilir.

Coinbase, Neden PEPE Listelesin?

Birçok kripto para analiz sitesinde trend olan kripto paralar listesinde ilk 3’te yer alan PEPE, ticari hacmi ile de bunu gösteriyor. En büyük 74. kripto para birimi konumundaki PEPE, 24 saat içerisinde 230 milyon dolarlık ticari hacme ulaştı. Kıyaslama yapmak adına Binance Coin’in (BNB) 24 saatlik ticari hacminin 380 milyon dolar olduğu söylenebilir. BNB, en büyük 4. kripto para ve 48 milyar doların üzerinde toplam piyasa değerine sahip. Böyle bir kıyaslama bile PEPE listelenmesi ile nasıl bir işlem ücreti kazancı sağlanabileceğini gösteriyor. PEPE, Binance, Huobi ve OKX gibi dev borsalarda çoktan listelendi ve Coinbase bu pastadan pay almak isteyebilir.

Coinbase Etkisi olarak bilinen olay ise PEPE yatırımcılarının arzuladığı ana sonuç gibi gözüküyor. 2022 öncesinde daha net gözüken bu etki, Coinbase’in listelediği her kripto paranın ciddi bir artış yaşaması olarak biliniyor. PEPE şu an bu söylentileri fiyatlamamış olsa da olası bir listeleme kesinlikle PEPE yatırımcıları için durumu değiştirebilir.