Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Coinbase İçin Son 2 Gün: PEPE Yatırımcılarının Heyecanı Artıyor!

Coinbase İçin Son 2 Gün: PEPE Yatırımcılarının Heyecanı Artıyor!

Özet

  • Coinbase, 3 günlük bir geri sayıma başladı.
  • Coinbase'in esrarengiz tweetleri, PEPE yatırımcılarını harekete geçirdi.
  • Yatırımcılar, PEPE listelenmesi bekliyor.
17:50
17 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsaları denince akla ilk gelenlerden birisinin Coinbase olduğu şüphesiz bir gerçek. Coinbase kripto para borsası, kullanıcı sayısı açısından hala birinci sıraya oynuyor ve kesinlikle kripto para piyasasına yön veriyor. Coinbase’in iki günden beri devam ettirdiği bir furya ise Pepe (PEPE) coin yatırımcılarının ilgisini hiç olmadığı kadar fazla çekti.

Coinbase ve PEPE: İmkansız Aşk!

Coinbase, 16 Mayıs tarihinde ilk olarak sadece büyük bir “3” ifadesinin yer aldığı tweet yayınladı. Hiçbir açıklama yapmayan Coinbase, bugün ise bunun devamı olan “2” ifadesi ile tweet attı. Dev kripto para borsasının tam olarak nasıl bir duyuru yapacağı bilinmese de PEPE yatırımcılarının aklına bir şey geliyor gibi gözüküyor.

Kısa sürede 500.000’e yakın görüntülenmeye ulaşan bu tweetin altı, PEPE ile dolup taşıyor.  PEPE yatırımcılarının büyük bir kısmı tweetin altını “pepe” ifadeleri ve memeleri ile doldururken, Coinbase’in böyle bir listeleme yapıp yapmayacağına dair net bir açıklama gelmedi. Buna rağmen Coinbase’in PEPE listelemesi için kesinlikle haklı sebeplere sahip olduğu söylenebilir.

Coinbase, Neden PEPE Listelesin?

Birçok kripto para analiz sitesinde trend olan kripto paralar listesinde ilk 3’te yer alan PEPE, ticari hacmi ile de bunu gösteriyor. En büyük 74. kripto para birimi konumundaki PEPE, 24 saat içerisinde 230 milyon dolarlık ticari hacme ulaştı. Kıyaslama yapmak adına Binance Coin’in (BNB) 24 saatlik ticari hacminin 380 milyon dolar olduğu söylenebilir. BNB, en büyük 4. kripto para ve 48 milyar doların üzerinde toplam piyasa değerine sahip. Böyle bir kıyaslama bile PEPE listelenmesi ile nasıl bir işlem ücreti kazancı sağlanabileceğini gösteriyor.  PEPE, Binance, Huobi ve OKX gibi dev borsalarda çoktan listelendi ve Coinbase bu pastadan pay almak isteyebilir.

Coinbase Etkisi olarak bilinen olay ise PEPE yatırımcılarının arzuladığı ana sonuç gibi gözüküyor. 2022 öncesinde daha net gözüken bu etki, Coinbase’in listelediği her kripto paranın ciddi bir artış yaşaması olarak biliniyor. PEPE şu an bu söylentileri fiyatlamamış olsa da olası bir listeleme kesinlikle PEPE yatırımcıları için durumu değiştirebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Herkes PEPE Coin Diyor Ama Asıl Dev Bunlar! Bu İkilinin Yanında PEPE Coin Cüce Kalıyor!
Herkes PEPE Coin Diyor Ama Asıl Dev Bunlar! Bu İkilinin Yanında PEPE Coin Cüce Kalıyor!
Sıradaki PEPE Belli mi? Bu Meme Coinler, Süpriz Listelenme İle Gündemde!
Sıradaki PEPE Belli mi? Bu Meme Coinler, Süpriz Listelenme İle Gündemde!
Binance Türkiye Topluluğu AMA Etkinliğinde Floki Türkiye İle Buluşuyor 
Binance Türkiye Topluluğu AMA Etkinliğinde Floki Türkiye İle Buluşuyor 
Önümüzdeki Aylara Dikkat! O Metaverse İle İlgili Yeni Açıklamalar Yapılacak! 
Önümüzdeki Aylara Dikkat! O Metaverse İle İlgili Yeni Açıklamalar Yapılacak! 
Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 
Binance Listelemesi İle ATH Kaydetmişlerdi! 2 Altcoin’de Son Durum! 
Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!
Tam 57,8 Milyara Ulaştı! LUNC Fiyatını Etkileyebilecek Gelişme DFLunc’dan Geldi!
Ripple Avukatı Hedefine O Meme Token’ı Aldı, Önemli İddia: Dolandırıcılık! 
Ripple Avukatı Hedefine O Meme Token’ı Aldı, Önemli İddia: Dolandırıcılık! 
PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!
PEPE ve LADYS Sonrası Bu Meme Token, Listeleme Müjdesi Verdi: Bybit’e Girdi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023