Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) ile başlayan meme coin furyası, kesinlikle Pepe (PEPE) ile başka bir boyuta ulaştı. PEPE ve LADYS gibi son dönemin çok konuşulan meme coinleri, tabii ki yatırımcılarda “sıradaki PEPE” veya benzer tokenı bulma isteği yarattı. Peki 100 dolarlık alım yapanları bile gerçekten zengin edebilecek potansiyelde yükseliş elde eden PEPE ve benzeri tokenları bulmak mümkün mü?

Sıradaki PEPE Hangisi?

PEPE, tamamen popülerlik ve yavaş yavaş çoğalan bir bilinirlik ile ciddi bir başarıya imza attı. Ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar, kripto para borsalarındaki listelemeleri tetikledi. Borsalardaki listelemeler ise milyarlarca dolarlık likiditenin kapısını aralayarak, yükseliş etkisini artırdı. Bu kapsamda kısa sürede önemli borsalarda listelenen ve adını henüz pek duyuramayan meme tokenları yakın takibe almak, oldukça önemli. Bu kapsamda her yatırımcının kendi araştırmasını yapması ve meme tokenların normal kripto para birimlerinden bile daha riskli statüde olduğunu da unutmaması önem taşıyor.

Son 24 saat içerisinde listelenme elde eden kripto paralara bakıldığında, özellikle MEXC üzerinde listelenen kripto paralar dikkat çekiyor. MEXC, kısa süre içerisinde bir meme token listeleme atağı yaparak, Pooh (POOH), Golcoin (GOLC), EagleX (EGX), Derp (DERP), Winerz (WNZ) ve BitcoinPepe (BTCPEP) gibi meme token odaklı projeleri listeledi. MEXC’nin devamında ise Poloniex kripto para borsasının Pengu Club (PENGU) ve PepeAI (PEPEAI) listelemeleri yaptığı görülüyor.

PepeAI, Listelenme Furyası Yakaladı

Burada en çok dikkat çeken projenin ise adı ile PEPE’yi andıran PepeAI olduğu görülüyor. PepeAI, 8 gün önce MEXC üzerinde de listelendi ve yavaş yavaş listelendiği borsa sayısını artırıyor. Twitter üzerinde de 20.000 takipçisi olan proje, 24 saat içerisinde BitMART üzerinde de listelenmeyi başardı. Ancak özellikle PEPE adını kullanmak isteyen kopya projelerin sayısının çok fazla olduğu ve doğru projenin kontrat adresi üzerinden bulunması gerektiği unutulmamalı. DOGE kopyası Shiba Inu ilk başta çok fazla eleştiri toplasa da devamında DOGE yatırımcılarını bile şaşırtacak bir yükseliş elde etti ve piyasanın demirbaşlarından birisi olmayı başardı. Bu sebeple PEPE kopyası projeler de yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmeli.