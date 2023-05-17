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Piyasa değeri bakımından kripto ekosistemin en büyük stablecoin’i olan Tether, geçen hafta 2023 1.çeyrek raporunda 1,5 milyar dolarlık net kâr bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada net kârın %15’i ile Bitcoin satın alınacağı ifade edildi. Şirketin CTO’su Paolo Ardoino, konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tether 1,5 Milyar Dolarlık Net Kâr Açıkladı

Geçmiş dönemlerde kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelen ve SEC başta olmak üzere pek çok mali düzenleyici kurumun radarına giren USDT ihraççısı Tether, geçmişte yeterli nakit rezerv bulundurmadığı iddiaları da dahil olmak üzere sürekli olarak regülatörlerin hedefi haline geldi. Kamuoyunda pek çok isim, Tether şirketinin yeteri kadar şeffaf bir tutum sergilemediğini dile getirse de USDT, piyasa değeri yüksek çoğu stabil kripto para birimine kıyasla son aylarda istikrarlı olarak büyümeye devam etti.

Şirket, geçen hafta 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin de kapsamlı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Tether, ilk çeyrek için 1,5 milyar dolarlık bir net kâr bildirdi. Şirket tarafından gelen son açıklamalara göre kârın %15’i ile de Bitcoin satın alınacağı belirtildi.

Kârın %15’i Bitcoin’e Aktarılacak

Tether’dan yapılan son açıklamarda birinci çeyrekte elde edilen kârın %15’i ile BTC satın alınacağı ifade edildi. Tether CTO’su Paolo Ardoino tarafından yapılan açıklamada şirketin BTC yatırımlarına değindi ve Bitcoin’in seneler içerisinde kendini kanıtlayarak geniş ölçekte benimsenmeye başladığını dile getirdi: