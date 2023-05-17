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  •   USDT İhraççısı Tether Açıkladı: Net Kârın Yüzde 15’i ile Bitcoin Satın Alınacak

USDT İhraççısı Tether Açıkladı: Net Kârın Yüzde 15’i ile Bitcoin Satın Alınacak

Özet

  • USDT ihraççısı Tether, geçen hafta 2023 birinci çeyrek raporunda 1,5 milyar dolarlık net kâr açıkladı.
  • Şirket tarafından yapılan açıklamalarda net kârın %15'i ile BTC satın alınacağı belirtildi.
  • Tether CTO'su, şirketin Bitcoin yatırımlarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
16:19
17 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri bakımından kripto ekosistemin en büyük stablecoin’i olan Tether, geçen hafta 2023 1.çeyrek raporunda 1,5 milyar dolarlık net kâr bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada net kârın %15’i ile Bitcoin satın alınacağı ifade edildi. Şirketin CTO’su Paolo Ardoino, konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tether 1,5 Milyar Dolarlık Net Kâr Açıkladı

Geçmiş dönemlerde kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline gelen ve SEC başta olmak üzere pek çok mali düzenleyici kurumun radarına giren USDT ihraççısı Tether, geçmişte yeterli nakit rezerv bulundurmadığı iddiaları da dahil olmak üzere sürekli olarak regülatörlerin hedefi haline geldi. Kamuoyunda pek çok isim, Tether şirketinin yeteri kadar şeffaf bir tutum sergilemediğini dile getirse de USDT, piyasa değeri yüksek çoğu stabil kripto para birimine kıyasla son aylarda istikrarlı olarak büyümeye devam etti.

Şirket, geçen hafta 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin de kapsamlı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Tether, ilk çeyrek için 1,5 milyar dolarlık bir net kâr bildirdi. Şirket tarafından gelen son açıklamalara göre kârın %15’i ile de Bitcoin satın alınacağı belirtildi.

Kârın %15’i Bitcoin’e Aktarılacak

Tether’dan yapılan son açıklamarda birinci çeyrekte elde edilen kârın %15’i ile BTC satın alınacağı ifade edildi. Tether CTO’su Paolo Ardoino tarafından yapılan açıklamada şirketin BTC yatırımlarına değindi ve Bitcoin’in seneler içerisinde kendini kanıtlayarak geniş ölçekte benimsenmeye başladığını dile getirdi:

“Dünyanın ilk ve en büyük kripto para birimi olan bitcoin’e yatırım yapma kararı, onun bir yatırım varlığı olarak gücü ve potansiyeli ile destekleniyor. Bitcoin sürekli olarak dayanıklılığını kanıtladı ve önemli büyüme potansiyeline sahip uzun vadeli bir değer deposu olarak ortaya çıktı. Sınırlı arzı, merkezi olmayan yapısı ve dünya çapında yaygın olarak benimsenmesi, Bitcoin’i hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar arasında tercih edilen bir seçenek haline getirdi.”

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