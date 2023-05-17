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Binance Türkiye Topluluğu AMA Etkinliğinde Floki Türkiye İle Buluşuyor 

15:00
17 Mayıs 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

“Ask Me Anything” yani “Bana istediğini sor” etkinlikleri özellikle yatırımcıların merak ettiği soruların yanıtlarını almaları ve bilgi sahibi olmaları açısından önemli etkinlikler olarak görülüyor. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunana Binance de sık sık AMA etkinlikleri düzenliyor ve bunlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 

Binance Floki Inu AMA Etkinliği 

Yapılan açıklamalara göre Binance Türkiye, topluluğunu, bir “Bana istediğini sor” etkinliğinde Floki Türkiye ekibi ile buluşturacak. 20 Mayıs Cumartesi günü 21:00’da gerçekleşecek olan etkinlikte 4.000 dolar değerinde FLOKI dağıtılacak olması ise özellikle dikkatleri çekiyor gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre soru soran kişiler arasında 4.000 dolarlıık özdül dağıtımı yapılacak.  

Floki Inu Nedir? 

Floki (FLOKI), halkın kripto para birimi ve Floki Ekosisteminin yardımcı token’ı olarak tanılmanabilir. Shiba Inu (SHIB) topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından ortaya çıkarılmış bir kripto para birimi ve Elon Musk’ın Shiba Inu’sundan esinlenilmiş durumda. 

Öte yandan topluluk, adını bir Viking karakterinden alan Floki’nin onuruna kendisini “Floki Vikingleri” olarak adlandırıyor. Floki, topluluk çabalarını ciddiye almaya söz veriyor ve LunarCrush’ın sosyal katılım liderlik tablolarının ilk 10’unda birkaç kez listelendi. Floki ayrıca FlokiFi Locker dijital varlık dolabı protokolü için Chainlink, Trader Joe, ApeSwap gibi önde gelen kripto projeleriyle ortaklık kurmuş durumda. 

Bunlara ek olarak Floki, memleri fayda ile birleştirerek kendisini diğer mem coinlerinden ayırmak istiyor. Ekibin uzun vadeli vizyonu, stratejik ortaklıklar da dahil olmak üzere özerk ve merkezi olmayan bir ekosistem oluşturmak, tokenin kendisi üzerinde yardımcı program oluşturmak ve NFT’ler, oyunlar ve merkezi olmayan finans özellikleri aracılığıyla Floki markası için kullanım durumları geliştirmek.

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